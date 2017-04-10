Гонтарева на прощание назвала имена самых злостных олигархов-должников

Украинские банки заметно уменьшили задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева на пресс-конференции, посвященной ее уходу с должности.

"Сегодня этот показатель в платежеспособных банках составляет 15,2 млрд грн, из которых 14,4 млрд грн – государственный ПриватБанк и 0,5 млрд – на Укргазбанк. Общая задолженность неплатежеспособных банков перед Нацбанком на сегодня составляет 45,2 млрд грн. Остальное уже погашено", – заявила Гонтарева.

Список неплатежеспособных банков, наибольших должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-собственников:

Банк "Надра" – Дмитрий Фирташ – 9,8 млрд грн;

Олег Бахматюк – по кредитам двух своих банков "Финансовой инициативы" и "ВАБ-банка" – более 10 млрд грн;

Николай Лагун, "Дельта-банк" – 8 млрд грн;

Константин Жеваго "Финансы и Кредит" – 6,3 млрд грн;

Леонид Климов "Имекс Банк" – 3,4 млрд грн.

"Именно моя команда остановила деятельность банков, которые проводили незаконные операции, в том числе выводили средства рефинансирования за границы Украины. Мы остановили деятельность банков, которые продолжали незаконные операции, в том числе незаконно выводили деньги за пределы Украины", – добавила Гонтарева.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

В то же время, по словам главы НБУ, других изменений в составе правления Национального банка не произойдет.

"Также не будет изменений в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк – все то, за что я и моя команда так долго боролись, остается неизменным. ... Национальный банк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели на протяжении моего главенствования", – заявила Гонтарева.