Гонтарева назвала сроки приватизации ПриватБанка

Сегодня, 14:48

К участию в капитале финучреждения уже пригласили Европейский банк реконструкции и развития

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Государство может продать национализированный ПриватБанк частному сектору в течение трех-четырех лет. Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в интервью "ЛІГА.net".

"Банк реально продать с хорошим для государства мультипликатором, но, возможно, на это придется потратить три-четыре года. ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития – Ред.) уже пригласили участвовать в капитале. Верю, там будет success story", – заявила Гонтарева.

По словам Гонтаревой, сейчас у ПриватБанка хороший баланс, а некачественный кредитный портфель полностью зарезервирован."Если экс-акционеры реструктуризируют его, то нынешний уровень капитала будет даже избыточным, и деньги будут возвращаться государству", – добавила Гонтарева.

Глава НБУ также отметила, что на данный момент государство контролирует 50% банковского рынка.

Ранее сегодня новый глава правления ПриватБанка Александр Шлапак заявлял, что финучреждение еще не готово к приватизации.

"У нас в портфеле из 200 млрд активов 170 млрд активов плохих. Нужно решить, что с ними дальше делать. Только после этого можно будет говорить о какой-то продаже", – сказал Шлапак.

ак известно, руководство ПриватБанка сменилось в декабре 2016 года вследствие национализации финучреждения. Принятое решение в НБУ и Кабмине объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении – в частности из-за высокой доли кредитов, выданных связанным лицам. В свою очередь, экс-владелец банка Игорь Коломойский считает, что ПриватБанк стал жертвой произвола.
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