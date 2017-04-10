Гонтарева перед отставкой поедет в США ради МВФ

Вчера, 15:20

В мае в Киев должна прибыть миссия по пересмотру программы финансирования

Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева. Фото: пресс-служба НБУ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) для четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины может начать работу в Киеве в мае.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Будет где-то в мае, а на следующей неделе я, Олег Чурий и Валерия Алексеевна (Гонтарева – Ред.) едем в Вашингтон", – сказал он, отметив, что сейчас в Украине работает техническая миссия Фонда, а в мае должна быть миссия по пересмотру программы, итогом которой станет предоставление очередного транша.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой. В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.

Как сообщалось, 3 апреля, МВФ, ранее перенесший заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, одобрил выделение денег УкраинеДеньги начали поступать на счета НБУ 5 апреля. Нацбанк планирует существенно увеличить золотовалютные резервы за счет помощи МВФ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусмотрено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 8,7 млрд долларов.  
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Источник:

УНИАН

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