Гонтарева подала в отставку: чего добилась глава НБУ и кто ее заменит

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева 10 апреля официально заявила, что покидает свой пост. "После почти трехлетнего срока пребывания в должности приняла решение оставить эту должность и центральный банк", — заявила она, отметив, что свою задачу полностью выполнила. "Считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы проведены. Надеюсь, что президент примет мое прошение об отставке", — добавила Гонтарева. Главный банкир страны уходит с 10 мая, но предупреждает об этом традиционно за месяц. "Если ВР проголосует за мое увольнение раньше этого срока, уйду с должности раньше. Готова доложить на пленарном заседании о результатах моей деятельности в должности главы Нацбанка", — пояснила глава НБУ. При этом других изменений в составе правления банка не произойдет. "Не будет изменений и в политике центрального банка. Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, современный центральный банк — все, за что мы так долго боролись, остается неизменным", — отметила она. Также Гонтарева отметила, что после ухода собирается несколько месяцев посвятить отдыху с семьей, а о дальнейших профпланах пока не задумывается. "Сегодня" выяснила, готов ли парламент принять отставку главного банкира страны и как это может отразиться на стабильности финсектора.

УЙДЕТ ЛИ. В парламенте отмечают, что прошение Гонтаревой об отставке, скорее всего, пройдет голосование в ВР спокойно. "Не вижу проблемы — человек хочет уйти по собственному желанию. Очень у многих к ней есть претензии. И то, что голоса за ее отставку будут, это однозначно", — говорит "Сегодня" нардеп от БПП Павел Ризаненко. Согласны с этим и политологи. "Отставку примут, несомненно, ведь она подала заявление по собственному желанию. Если президент его подпишет, коалиция поддержит. А депутаты, которые до этого выступали с критикой Гонтаревой, тем более проголосуют", — отмечает политолог Владимир Фесенко. По его мнению, если президент подпишет отставку сегодня-завтра и сразу же передаст на утверждение ВР, то увольнение рассмотрят еще на нынешней пленарной неделе: "Если этого не случится, парламент сможет уволить Гонтареву только во второй половине мая, так как до 15 мая ВР не будет работать". Политолог отметил, что, по неофициальной информации, Гонтарева собиралась уйти в отставку еще несколько месяцев назад, и, по слухам, даже подавала заявление президенту: "Но ей нужно было дождаться выделения транша МВФ, теперь вопрос закрыт".

ПОЧЕМУ. Эксперты считают, что Гонтарева уходит с поста руководителя НБУ потому, что устала из-за давления общественности и политикума. "Она собрала на себя весь негатив от чистки рынка, девальвации гривны, и следующему главе НБУ будет работаться куда проще", — считает финаналитик Виталий Шапран. Но этот шаг может не понравиться нашим международным партнерам. "Гонтарева — один из немногих чиновников, о ком позитивно отзываются международные партнеры: МВФ, Всемирный банк и послы G7", — отмечает финаналитик ICU Михайло Демкив. Ее высоко ценили за рубежом потому, что она могла принимать непопулярные решения для вывода финсектора из кризиса. "Она стала первым человеком, кто возглавил НБУ не из политических кругов, а из бизнес-среды. Этот опыт дал ей возможность непреклонно выполнять то, что нужно для оздоровления системы. Ее меры были порой жесткими и непопулярными, но своевременными и нужными для оздоровления банков", — отмечает исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

Но, в то же время, по словам экспертов, Гонтарева запомнится украинцам бешеной девальвацией гривни, банкопадом, нестабильностью и падением уровня доверия к банкам. "Ее ухода ждали давно, поэтому финсектор спокойно переживет кадровые ротации. А курс будет стабильным: летом — в пределах 26—26 грн/$, а осенью с небольшой девальвацией до 28—29 грн/$", — уточняет экономист Иван Никитченко.

Чистка банковской системы и штата

Валерия Гонтарева была назначена на должность главы НБУ 19 июня 2014 года. Также она занимала должности управляющей от Украины в МВФ, главы наблюдательного совета немецко-украинского фонда и главы совета корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Финаналитики отмечают следующие ее достижения на посту главного банкира страны. Самое важное — при ней был введен плавающий курс, что позволило в итоге стабилизировать курсовые колебания. В активы Гонтаревой записывают и реформу НБУ, и весьма успешную чистку банковской системы, что позволило убрать из финсектора слабые или нечистые на руку банки, которые отмывали деньги или служили придатком к бизнесу олигархов. Также сократила штат НБУ на 50%, тем самым оптимизировав госрасходы на его содержание. Отмечают эксперты и обеспечение Фонда гарантирования вкладов деньгами в полном объеме, что избавило клиентов от нервотрепки и дало возможность получить свои вклады. За время работы Гонтаревой были успешно выполнены требования МВФ — и Украина получила четыре транша от Фонда.

Вакансия: кто на кресло

Вокруг будущего рулевого Нацбанка строится множество догадок. Валерия Гонтарева озвучила свои рекомендации президенту, но отказалась называть конкретные фамилии. А эксперты называют разных преемников. Например, вероятный сценарий: первый замглавы НБУ Яков Смолий, со вчерашнего дня назначенный и. о. Гонтаревой, — в итоге займет ее кресло. "Могут его предложить, хотя есть сомнения, что эта кандидатура пройдет через ВР. Многие депутаты относятся критично к Гонтаревой и ее команде", — отмечает политолог Владимир Фесенко. А финаналитик Виталий Шапран не исключает, что Смолий проработает на должности с приставкой "и. о." до конца года, ведь трудно найти оптимальную кандидатуру: "Кого выберет президент, сложно сказать, поскольку последние три месяца Порошенко не давал оценок работе НБУ. Поэтому непонятно, ближе он к сторонникам команды Гонтаревой или к противникам".

Среди кандидатов называют и известных в финсекторе людей: главу Украинской межбанковской валютной биржи Анатолия Гулея, председателя правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука, главу совета Независимой ассоциации банков Романа Шпека, советника президента Киевской школы экономики Игоря Шумило. "Эти фамилии звучали ранее. Люди имеют огромный опыт работы в финсекторе, с хорошей репутацией, политически независимые. Эти качества ценят в МВФ. А мнение Фонда нельзя игнорировать, ведь Украина должна обеспечить сотрудничество с МВФ дальше", — говорит экономист Иван Никитченко. А вот руководителя "Приватбанка" Александра Шлапака эксперты считают маловероятным претендентом, несмотря на опыт. "Проблемы "Приватбанка" должен решать сильный профессионал, который выведет банк на приватизацию. Но если сейчас искать замену Шлапаку, реформа затормозится", — считает Никитченко. Одной из возможных кандидатур называют и главу Фонда госимущества Игоря Билоуса, который вчера подал в отставку. "Странное совпадение. Но назначат ли его на место Гонтаревой — вопрос, ведь в ФГИ ему не удалось реализовать реформу приватизации", — отмечает Никитченко. Во главе НБУ может встать и темная лошадка. "Кандидатуры в ВР пока не обсуждались. Моя точка зрения: хорошо, если бы назначили иностранца. Аналог нашего НБУ в Англии возглавляет американец. Но нужно учитывать, что таких профессионалов, имеющих опыт работы в руководстве центрбанков за рубежом немного, поэтому найти опытного специалиста сложно", — отмечает нардеп от БПП Павел Ризаненко.