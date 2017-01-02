Города Украины начинают 2017 год без бюджетов

В Полтаве и Луцке уже решили финансировать расходы города согласно бюджету 2016 года

Местные бюджеты в Украине должны быть приняты местными советами до 25 декабря в соответствии с требованиями статьи 77 Бюджетного кодекса Украины. Тем не менее, 6 областных центров (Луцк, Полтава, Ровно, Херсон, Хмельницкий, Черновцы) не справились с этой задачей. Из областных центров Украины только Сумы приняли городской бюджет на 2017 год вовремя и с соблюдением всех правил, пишет UBR.

"Из 31 населенного пункта, охваченного мониторингом, только в Сумах бюджетный процесс был организован на должном уровне. То есть, не только с соблюдением всех формальных требований законодательства, но и с активным привлечением общественности. Большая часть городов получила средний балл прозрачности принятия бюджетов", — сообщил координатор Общественного партнерства "За прозрачные местные бюджеты" Анатолий Бойко.

"В Полтаве даже неизвестно, когда утвердят смету-2017. Городская власть не может назвать конкретные сроки даже в следующем году. Уже принято решение финансировать расходы города согласно бюджету 2016 года", — заметил Бойко.

Схожая ситуация сложилась и в Луцке.

Местные власти часто также грешат засекречиванием ряда сопроводительных документов. Например, по словам президента Фонда "Открытое общество" Леси Шевченко, даже в столице проект решения о бюджете Киева на 2017 год был обнародован без части необходимых дополнений.

"В частности, уже второй год подряд недоступны пояснения главных распорядителей бюджетных средств. Даже на наш официальный запрос городская власть не представила этот документ, указав, что Бюджетный кодекс не определяет, в какой форме должен быть доступен такой документ", — сказал Шевченко.

То же касается и выполнения бюджетных показателей.

"На сайте Казначейства есть около 30 форм отчетности, позволяющих судить о выполнении госбюджета. Что касается местных бюджетов, то здесь во многом приходится полагаться на удачу. Кто-то публикует, кто-то нет, кто-то с опозданием", — рассказал макроэкономист, председатель Украинского общества экономических свобод (UEFF) Марьян Заблоцкий.

Но хуже всего дела обстоят в части проведения консультаций власти с гражданами о проекте бюджета. Так, в 11 городах такого рода консультации не проводились даже формально. А результаты обсуждения были обнародованы только в пяти городах: Виннице, Сумах, Черновцах, Вознесенске и Чугуеве.

Бюджетные дыры

Между тем, в Украине со следующего года будет внедрятся так называемый бюджет участия. То есть, когда небольшая часть местного бюджета развития (не более 5%) распределяется на конкретные проекты, предложенные местными жителями. Например, в Киеве на эти цели выделяется всего 50 млн грн, а весь бюджет города (включая и бюджет развития) составляет 38 млрд грн.

Идея бюджетной децентрализации как раз и заключается в том, чтобы дать дополнительные средства регионам для решения их насущных проблем. Это делается через так называемые бюджеты развития, куда закладываются средства на строительство и ремонт дорог, сферу ЖКХ и т.п.

"При формировании бюджета должна привлекаться общественность. Мы работаем в этом направлении. Это и вопросы программного обеспечения и обмена информацией с общественностью, чтобы было видно, в чем заинтересованы граждане. Потому что отдельные желания конкретного человека могут не совпадать с мнением общины", — пояснил аналитик Ассоциации городов Украины Игорь Онищук.

Бюджет-2017: главные риски

По словам эксперта, Госбюджет-2017 предусматривает, что большая часть дополнительных поступлений местных бюджетов пойдет на финансирование образования и медицины.

"Например, бюджет развития города Украинка Киевской области в 2017 году сократился вдвое, по сравнению с нынешним, из-за расходов на образование и медицину. Сюда включаются коммунальные услуги, оплата технического персонала (лаборанты, повара), обеспечение учебного и лечебного процессов", — говорит Игорь Онищук.

По его словам, не каждый бюджет сможет выдержать такие расходы. А государство между тем гарантирует качество учебы и лечения всем украинцам. "Нельзя было передавать на местный уровень часть госрасходов без источников их финансирования. Медицинской и образовательной субвенции постоянно не хватает и местные бюджеты вынуждены примерно 20% доплачивать", — поясняют в Ассоциации городов Украины.

Сюда же входят и финансирование ПТУ, и оплата проезда льготников, и много других госрасходов, переданных на местный уровень.

Много нерешенных вопросов остается и с объединенными территориальными общинами. Выборы органов местного самоуправления таких общин прошли 11-18 декабря, а с 1 января они должны перейти на прямые межбюджетные отношения, приняв свои бюджеты. В результате будет много неразберихи, граничащей с коллапсом финансирования в таких общинах.