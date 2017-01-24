Госстат показал данные о росте промроизводства в Украине

Промышленное производство в Украине в декабре 2016 года ускорило рост до 4,5%

Промышленное производство в Украине в 2016 году выросло на 2,4% по сравнению с 2015-м годом. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики (Госстат).

Отметим, что Госстат фиксирует рост промпроизводства после длившегося четыре года спада: в 2015 году наблюдалось сокращение данного показателя на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

По данным Госстата, в декабре 2016 года рост по отношению к декабрю 2015 года ускорился до 4,5% по сравнению с 3,7% в ноябре и 0,8% в октябре.

В соответствии с новой формой предоставления данных, ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в декабре-2016 к декабрю-2015 увеличилось на 4,8%, что выше показателя ноября – 2,3% и октября – 1,6% (месяц к месяцу).

Статистика Госслужбы демонстрирует, что в декабре 2016 года по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство возросло на 1,9%, а с учетом сезонного фактора – на 2,4%.

Как отмечает статистическое ведомство, в Луганской области промышленное производство в январе-декабре 2016 по сравнению с январем-декабрем 2015 увеличилось 38%, в Донецкой области – на 6%, в том числе в декабре в Луганской области рост составил 9%, в Донецкой – 12,2%.

В январе-декабре 2016 года положительный результат в промышленности зафиксирован также в следующих областях:

Кировоградская (18,5%);

Николаевская (10,5%);

Тернопольская (9,3%);

Житомирская и Одесская (7,7%);

Харьковская (6,7%);

Черкасская (6,3%);

Закарпатская и Черниговская (6%);

Киевская (5,9%);

Винницкая (5,3%);

Хмельницкая (4,5%);

а также в городе Киеве (4,2%).