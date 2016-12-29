Гривня упала из-за национализациии ПриватБанка – экономист

В Украине по отношению к гривне подорожали доллар и евро. Так, Нацбанк на вчерашний день понизил курс национальной валюты на 29 копеек — до 26,65 грн за один доллар и 27,83 грн за евро. При этом в обменниках доллар покупали за 27,32 грн, а евро — за 28,42 грн.

Эксперты отмечают, что одновременного падения гривни сразу на всех фронтах не наблюдалось несколько дней. В самом НБУ рост курса доллара объясняют совпадением сразу двух факторов: праздниками в США и Европе, а также ростом спроса на валюту после того, как компаниям-экспортерам возместили НДС из бюджета. В свою очередь экономист Александр Охрименко связывает падение с последствиями национализациии ПриватБанка.

"Я надеялся, что Нацбанк более качественно сработает в этой ситуации, тем более что начали они замечательно. Но они слишком быстро запустили процесс рефинансирования — его надо было проводить постепенно и в несколько этапов. Вот это основной фактор падения гривни, потому что в конце года у нас традиционно гривня растет в цене, но не девальвирует. Тем более что сейчас спрос со стороны импортеров невысокий — они понимают, что в начале января ничего толком работать не будет", — подчеркнул эксперт.

Он добавляет, что к концу года курс гривни официально может составить 27 грн за доллар, а в обменниках остановится на уровне 27,5. "Думаю, что нам в этом районе и удастся закончить год, но в начале 2017-го нужно будет платить внешние долги и девальвация может продолжиться", — резюмирует Охрименко.