Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Гривня упала из-за национализациии ПриватБанка – экономист http://www.segodnya.ua/img/article/7840/25_main.1482940780.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/25_tn.1482940780.jpg Экономика В НБУ объясняют рост курса доллара праздниками в США и Европе, а также ростом спроса на валюту после возмещения НДС

Гривня упала из-за национализациии ПриватБанка – экономист

Сегодня, 08:01

В НБУ объясняют рост курса доллара праздниками в США и Европе, а также ростом спроса на валюту после возмещения НДС

Эксперты прогнозируют, что после нового года девальвация продолжится
Эксперты прогнозируют, что после нового года девальвация продолжится. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Украине по отношению к гривне подорожали доллар и евро. Так, Нацбанк на вчерашний день понизил курс национальной валюты на 29 копеек — до 26,65 грн за один доллар и 27,83 грн за евро. При этом в обменниках доллар покупали за 27,32 грн, а евро — за 28,42 грн.

Эксперты отмечают, что одновременного падения гривни сразу на всех фронтах не наблюдалось несколько дней. В самом НБУ рост курса доллара объясняют совпадением сразу двух факторов: праздниками в США и Европе, а также ростом спроса на валюту после того, как компаниям-экспортерам возместили НДС из бюджета. В свою очередь экономист Александр Охрименко связывает падение с последствиями национализациии ПриватБанка.

"Я надеялся, что Нацбанк более качественно сработает в этой ситуации, тем более что начали они замечательно. Но они слишком быстро запустили процесс рефинансирования — его надо было проводить постепенно и в несколько этапов. Вот это основной фактор падения гривни, потому что в конце года у нас традиционно гривня растет в цене, но не девальвирует. Тем более что сейчас спрос со стороны импортеров невысокий — они понимают, что в начале января ничего толком работать не будет", — подчеркнул эксперт.

Он добавляет, что к концу года курс гривни официально может составить 27 грн за доллар, а в обменниках остановится на уровне 27,5. "Думаю, что нам в этом районе и удастся закончить год, но в начале 2017-го нужно будет платить внешние долги и девальвация может продолжиться", — резюмирует Охрименко.
доллар, нбу, гривня, Приватбанк, курс валют
Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

Вы сейчас просматриваете новость "Гривня упала из-за национализациии ПриватБанка – экономист". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Илья Требор

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

На межбанке вырос доллар. Фото из архива

Доллар к 27: НБУ вышел на межбанк спасать гривню

Вчера, 13:09

Курс американской валюты уже превышал психологическую отметку, но немного откатился

Финансы

Доллар и евро заметно подорожали

В Украине резко подскочил курс доллара

Вчера, 08:22

Набцнак понизил официальный курс гривни ко всем основным инвалютам

Финансы

Банки должны обменивать испорченные деньги на новые. Фото: Hyser

НБУ показал, что делать с изношенными гривнями (инфографика)

Вчера, 08:20

У продавцов и банков есть целый ряд обязательств касательно таких купюр

Финансы

Курс доллара в Украине повысился. Фото: AFP

Курс доллара в Украине вернулся к росту

27 Декабря, 08:31

Официальная стоимость американской валюты подскочила на десять копеек

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.