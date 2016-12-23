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Гройсман дал оптимистичный экономический прогноз http://www.segodnya.ua/img/article/7824/45_main.1482494120.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/45_tn.1482494120.jpg Экономика Премьер-министр Украины рассчитывает на успешный для развития страны год

Гройсман дал оптимистичный экономический прогноз

Сегодня, 13:54

Премьер-министр Украины рассчитывает на успешный для развития страны год

Гройсман прогнозирует рост ВВП в новом году. Фото: Facebook
Гройсман прогнозирует рост ВВП в новом году. Фото: Facebook

По итогам 2016 года в Украине ожидается рост ВВП на уровне 1,5%. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече со студентами.

"Мы уже в этом году будем иметь рост 1,5%, тогда как в прошлом году было 10% падения, 43% – инфляция", – отметил премьер.

Гройсман также прогнозирует, что 2017-й станет годом экономического роста.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозует рост ВВП в 2016 году на 1,1%. Кроме того, НБУ ожидает дополнительный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2017 году на 0,5% благодаря повышению минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.

В третьем квартале 2016 года реальный ВВП Украины вырос сильнее, чем ожидалось – на 2% против прогнозных 1,6%.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% и на уровне 2,5% в 2017 году. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2,5% и прогноз роста по итогам текущего года на уровне 1,1%.
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Источники:

УНН, "Сегодня"

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