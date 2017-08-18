Гройсман пообещал уничтожить все контролирующие органы, которые давят на бизнес
Премьер заявил, что достаточно наслушался жалоб от предпринимателей в регионах на этой неделе
Премьер Владимир Гройсман обещает уничтожить все контролирующие органы, которые давят на бизнес. Премьер заявил, что достаточно наслушался жалоб от предпринимателей в регионах на этой неделе.
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"Я призываю всех министров, пригласите все свои структуры, всправьте им мозги, всем – энергетикам, земельным, строителям, полицейским, налоговикам, прокурорам, СБУшникам, потому что люди об этом откровенно говорят на местах. Пока это вопрос номер один сегодня", – сказал он.
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