Гройсман пообещал уничтожить все контролирующие органы, которые давят на бизнес

Премьер Владимир Гройсман обещает уничтожить все контролирующие органы, которые давят на бизнес. Премьер заявил, что достаточно наслушался жалоб от предпринимателей в регионах на этой неделе.

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"Я призываю всех министров, пригласите все свои структуры, всправьте им мозги, всем – энергетикам, земельным, строителям, полицейским, налоговикам, прокурорам, СБУшникам, потому что люди об этом откровенно говорят на местах. Пока это вопрос номер один сегодня", – сказал он.