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Гройсман: Пенсионная реформа будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда http://www.segodnya.ua/img/article/7833/54_main.1482789398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7833/54_tn.1482789398.jpg Экономика Премьер добавил, что также намерен бороться с нелегальным трудоустройством

Гройсман: Пенсионная реформа будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда

Сегодня, 23:55

Премьер добавил, что также намерен бороться с нелегальным трудоустройством

Владимир Гройсман, фото Facebook/Volodymyr Groysman
Владимир Гройсман, фото Facebook/Volodymyr Groysman

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что пенсионная реформа будет предусматривать увеличение пенсий и сокращение дефицита Пенсионного фонда Украины.

"Я хочу подчеркнуть, что главной задачей нашего правительств и парламента, потому что нам будет необходима политическая поддержка, является системное реформирование пенсионной системы, которое будет сопровождаться, однозначно, поднятием пенсий...это будет система, которая будет продуцировать не дефицит Пенсионного фонда, а будет его уменьшать и делать систему самодостаточной", – сказал он в эфире ICTV в понедельник.

Премьер добавил, что также намерен бороться с нелегальным трудоустройством, поскольку оно приводит к обеднению пенсионеров и те, кто работают неофициально, потом сами будут получать лишь минимальную пенсию.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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