Гройсман показал новую формулу расчета пенсий
Пенсионная реформа на этой неделе дойдет до Верховной Рады
Глава украинского правительства Владимир Гройсман опубликовал видео, поясняющее, как будут рассчитываться пенсии после пенсионной реформы.
"Правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется 9 млн пенсионеров, состоялось уже с 1 октября. Мы также предложили, чтобы в дальнейшем ежегодно происходила автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции", – написал премьер на своей странице в Facebook.
Пенсия зависит от средней зарплаты по стране за три года, стажа и собственной зарплаты. Сейчас часть пенсионеров получают выплаты с учетом средней зарплаты в 1197,9 гривни, этот показатель планируют "осовременить" до 3764 гривен.
К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1197,91 * 1 * 0,47 = 562,9 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1312 гривен, еще 749,1 гривни доплачивают из Пенсионного фонда. После "осовременивания" эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1312 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.
Как сообщалось, по словам Гройсмана, Нацсовет реформ в пятницу поддержал предложения Кабмина и уже на этой неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду.
Напомним, пенсионная реформа не повышает пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу: для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на соцпомощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.
Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.
Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.
В рамках пенсионной реформы также планируется с 1 октября этого года провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.
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