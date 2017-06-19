Гройсман показал новую формулу расчета пенсий

Глава украинского правительства Владимир Гройсман опубликовал видео, поясняющее, как будут рассчитываться пенсии после пенсионной реформы.

"Правительство предложило, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется 9 млн пенсионеров, состоялось уже с 1 октября. Мы также предложили, чтобы в дальнейшем ежегодно происходила автоматическая индексация пенсий с учетом роста средней заработной платы и показателей инфляции", – написал премьер на своей странице в Facebook.

Пенсия зависит от средней зарплаты по стране за три года, стажа и собственной зарплаты. Сейчас часть пенсионеров получают выплаты с учетом средней зарплаты в 1197,9 гривни, этот показатель планируют "осовременить" до 3764 гривен.

К примеру, размер пенсии для украинца, который проработал 35 лет и получал среднюю зарплату, можно рассчитать так: 1197,91 * 1 * 0,47 = 562,9 гривни. Учитывая, что пенсия по возрасту в Украине не может быть ниже 1312 гривен, еще 749,1 гривни доплачивают из Пенсионного фонда. После "осовременивания" эту же пенсию пересчитают по формуле: П = 3764 * 1* 0,35 = 1317 гривен. Однако, если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1312 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.

Как сообщалось, по словам Гройсмана, Нацсовет реформ в пятницу поддержал предложения Кабмина и уже на этой неделе правительственный законопроект будет направлен в Верховную Раду.

Напомним, пенсионная реформа не повышает пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу: для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15 – 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет – в 65 лет. Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на соцпомощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий, которая привязывает его к объему взносов в Пенсионный фонд в течение жизни.

В рамках пенсионной реформы также планируется с 1 октября этого года провести повышение пенсий, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.