Гройсман пообещал снизить ренту, "Укргаздобыча" дала газу: нефтегазовый обзор за неделю

Владимир Гройсман заявил о планах по введению с 2018 года единой ренты в 12%. Такая позиция правительства, безусловно, внушает оптимизм и позволяет с большей уверенностью говорить о планах по увеличению объемов добычи к 2020 году. Тем не менее, сами газодобытчики считают, что снизить ренту можно было бы и в текущем году. Напомним, что со следующего года вступит в силу закон о децентрализации ренты, в соответствии с которым 5% платежей будут поступать в бюджеты громад.

В продолжение темы увеличения добычи газа: ПАО "Укргаздобыча" сообщило о получении притока с разведочной скважины в Харьковской области. Суточный дебит составил 150 тыс. куб. м. газа. При этом, прирост запасов по скважине составляет 200 млн. куб. м. В планах компании пробурить еще 100 новых скважин до конца 2017 года.

По одному из тендеров на бурение "Укргаздобыча" приняла предложение хорватской Crosco Integrated Drilling&Well Service. По условиям победившая компания может пробурить 6 скважин в Полтавской и Харьковской областях. При этом, бурение последующих скважин станет возможным только после успешного выполнения работ по первым двум объектам. Общая стоимость услуг по указанному лоту составила 23,418 млн евро.

"Ассоциация газового рынка", опубликовала на своей странице в Facebook ответ на обращение НАК "Нафтогаз" к правительству о ликвидации облгазов. В опубликованном документе выражается сомнение в возможностях "Нафтогаза" взять на себя функции абонентского учета. Помимо этого, говорится о намерении обратиться в Секретариат Энергетического Сообщества с запросом о соответствии заявления НАК нормам европейского законодательства.

Установленные НКРЭКУ тарифы вызвали широкий резонанс. Сейчас принято решение об отмене так называемой "абонплаты" за газ для проведения обсуждений вопроса. По мнению Виктории Войцицкой, секретаря Комитета ВРУ по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, установлению тарифов для населения за пользование ГРС должен предшествовать последовательный алгоритм действий. Прежде всего, должна быть определена "доля трубы", которая находится в собственности государства и возвращена государству та часть, которая находится в собственности облгазов. Следующий этап — создание полноценного рынка газа, где потребители смогут выбирать поставщика, что исключит монополию облгазов. И только после этого, по мнению депутата, можно говорить о формировании тарифов.

Комплексное реформирование ГТС Украины включает в себя выбор независимого оператора. На этой неделе "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" подписали меморандум с итальянской Snam и словацкой Eustream об оценке возможностей сотрудничества в развитии ГТС Украины. По мнению директора по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко, такое сотрудничество сделает украинские ГТС более привлекательными для европейских потребителей за счет снижения стоимости транспортировки и возможности выбора пунктов хранения газа в зависимости от тарифов, а также повлияет на формирование прозрачного украинского рынка газа.

Сохранение украинской ГТС в качестве надежного транспортера газа для европейских потребителей не теряет актуальности. На днях Михаил Корчемкин, аналитик нефтегазового рынка, сообщил в своем блоге об остановке с 1 мая немецкого ПХГ Rough. По его словам, запланированные к закупке и хранению на летний период объемы газа, будет необходимо перекачивать зимой. В случае, если это будет российский газ — вся дополнительная нагрузка прийдется на транзитные сети Украины.

На этой неделе Юлия Ковалив сообщила о своем выходе из состава наблюдательного совета "Нафтогаза". Напомним, что ранее о своих намерениях прекратить полномочия заявляли и другие члены набсовета, в том числе, независимые иностранные представители. Причиной тому стали как сложности с реформированием компании, так и определенные требования, которые являются следствием необходимости заполнения электронной декларации. Среди них требование передать принадлежащие им акции украинскому субъекту и наличие украинского идентификационного кода.

Среди новостей частных компаний стоит отметить сообщение Полтавской газонефтяной компании о подаче на электронный аукцион Украинской энергетической биржи 13 млн. куб. м. газа. Заявленная стоимость тысячи кубометров — 6500 грн., а срок поставки — май 2017 года.

Главным операционным директором Cub Energy назначен Керри Кендрик. Ранее он работал на аналогичной должности в российских компаниях Urals Energy и Occidental. его предшественник — Клифф Уэст теперь займет должность консультанта Cub Energy.

Инна Кучеренко, эксперт нефтегазового рынка