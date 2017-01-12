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Гройсман поручил выделить дополнительно полмиллиарда грн на покупку снегоуборочной техники http://www.segodnya.ua/img/article/7877/91_main.1484244368.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/91_tn.1484244368.jpg Экономика

Гройсман поручил выделить дополнительно полмиллиарда грн на покупку снегоуборочной техники

Сегодня, 20:12

Владимир Гройсман. Фото: dialog.ua
Владимир Гройсман. Фото: dialog.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым выделить дополнительно 0,5 млрд грн на покупку снегоуборочной техники для обслуживания автомобильных дорог в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, в четверг премьер провел совещание по вопросам развития дорожной инфраструктуры, а также совершенствования системы содержания автомобильных дорог в Украине в зимний период. Во время совещания его участники затронули проблему недостаточного количества необходимой техники для содержания дорог зимой и их технологической устарелости.

"Что меня беспокоит: у нас сейчас отсутствует качественная система уборки дорог. Поэтому любой снегопад – ГСЧС начинает помогать решать проблемы, хотя по сути "Укравтодор" должен просто системно содержать дороги и тогда ситуация будет абсолютно контролируемая. Надо менять технологии, надо приобрести новую технику", – сказал Гройсман.

Премьер подчеркнул, что подразделения и технику ГСЧС необходимо привлекать к уборке снега, когда речь идет о действительно аномальных осадках. "В этом контексте глава правительства поручил увеличить ресурс на приобретение новой техники для зимней уборки на 500 млн (грн) в дополнение к 250 млн грн уже предусмотренным", – сказано в сообщении.

По мнению Гройсмана, закупаемая техника должна быть украинского производства.
укравтодор, гройсман, ГСЧС, снегоуборочная машина

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Источник:

Интерфакс-Украина

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