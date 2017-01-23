Гройсман заявил, что готов "объявить войну" врагам предпринимателей

Премьер-министр Владимир Грйосман пообещал помогать защищать отечественный бизнес и назвал врагами тех, кто давит на предпринимателей. Об этом он заявил на семинаре, посвященном развитию инвестиционного и экспортного потенциала регионов, передает 112.ua.

По его словам, нужно бороться со случаями непосильных условий для инвестиций в Украине, и объявить войну тем, кто не дает создавать новые рабочие места.

"Я думаю, что вы можете сегодня проанализировать и подтвердить, что иногда находится на уровне города и на уровне района, и на уровне области создаются непосильные условия для развития инвестиций. Это все мы с вами должны ликвидировать. Если хотите, в хорошем смысле этого слова, объявить войну всем тем, кто встает против того, кто создает рабочие места, против того, кто не дает возможности нам с вами вырвать страну из тотальной бедности. Никогда денежный станок не делал страну успешной. Никогда", – сказал премьер.

Он пообещал, что сделает все от него зависящее, чтоб защитить бизнес от контролирующих органов.

"Я подчеркиваю, что тот, кто давит сегодня на предпринимателя, который реально создает национальный продукт, – наш с вами классовый враг, какой бы чин у него не был. Я обращаюсь сегодня к мэрам городов, главам администраций. Коллеги, если на вашей территории есть нерадивый контролер, скажите об этом и не молчите. Я сделаю все, зависящее от себя, чтобы такой руководитель, – налоговой, таможни, Гоструда, полиции, – если это очевидный факт, я сделаю все, чтобы он был смещен с должности", – пообещал премьер.

Ранее Гройсман пригрозил бизнесу огромными штрафами. По его словам, украинским работодателям, которые будут платить сотрудникам своих предприятий менее 3200 гривен, грозят штрафы от 32 тысяч до 320 тысяч гривен.