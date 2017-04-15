Индия хочет инвестировать в альтернативную энергетику Украины

Сегодня, 22:56

Стороны заявили о готовности изучить стратегические планы в энергетике и перейти к следующему этапу сотрудничества

Важным моментом сотрудничества является работа по оформлению документов и разрешений, чтобы инвесторы могли быстрее начать реализацию проектов. Фото: ЗАО &quot;Архангельсксельхозкомплект&quot;
Важным моментом сотрудничества является работа по оформлению документов и разрешений, чтобы инвесторы могли быстрее начать реализацию проектов. Фото: ЗАО "Архангельсксельхозкомплект"

Индийские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в области альтернативной энергетики. Об этом сообщает Правительственный портал.

"В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины состоялась встреча, на которой присутствовали посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти и потенциальные инвесторы... Индийская сторона заявила о наличии возможностей и заинтересованности в сотрудничестве. В частности, есть много представителей, которые хотят инвестировать в альтернативную энергетику Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что важным моментом сотрудничества является работа по оформлению документов и разрешений, чтобы инвесторы могли быстрее начать реализацию проектов.

По итогам встречи стороны заявили о готовности изучить стратегические планы в энергетике и перейти к следующему этапу сотрудничества.
энергетика, Индия, инвесторы

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"Сегодня"

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