Индия хочет инвестировать в альтернативную энергетику Украины

Стороны заявили о готовности изучить стратегические планы в энергетике и перейти к следующему этапу сотрудничества

Индийские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в области альтернативной энергетики. Об этом сообщает Правительственный портал.

"В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины состоялась встреча, на которой присутствовали посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти и потенциальные инвесторы... Индийская сторона заявила о наличии возможностей и заинтересованности в сотрудничестве. В частности, есть много представителей, которые хотят инвестировать в альтернативную энергетику Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что важным моментом сотрудничества является работа по оформлению документов и разрешений, чтобы инвесторы могли быстрее начать реализацию проектов.

По итогам встречи стороны заявили о готовности изучить стратегические планы в энергетике и перейти к следующему этапу сотрудничества.