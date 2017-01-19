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Инвесторы в Давосе рассказали о привлекательных вложениях в Украину – Ковалив http://www.segodnya.ua/img/article/7897/73_main.1484824982.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/73_tn.1484824982.jpg Экономика Американская компания хочет инвестировать в "Укрзализныцю", а крупный международный портовый оператор заинтересован в концессии порта "Южный"

Инвесторы в Давосе рассказали о привлекательных вложениях в Украину – Ковалив

Сегодня, 13:22

Американская компания хочет инвестировать в "Укрзализныцю", а крупный международный портовый оператор заинтересован в концессии порта "Южный"

Юлия Ковалив. Фото: Facebook
Юлия Ковалив. Фото: Facebook

Ряд крупных иностранных инвесторов выразили готовность вкладывать средства в украинскую портовую и железнодорожную инфраструктуру, энергетический сектор, сельское хозяйство и IT. Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.

"В рамках World Economic Forum (Всемирного экономического форума – Ред.), где в швейцарском городке (Давосе – Ред.) собрались уважаемые мировые политики и бизнесмены, провели ряд встреч с международными компаниями, которые заинтересованы в инвестициях в Украину", – рассказала она.

По словам Ковалив, крупный международный портовый оператор DPWorld заинтересован в концессии порта "Южный", а также готов инвестировать в улучшение логистики Одесского порта.

Кроме того, американская компания General Electric Transportation заинтересована в сотрудничестве с "Укрзализныцей", включая модернизацию подвижного состава и инвестиции в производственные мощности с локализацией в Украине.

Также кувейтский суверенный инвестфонд Kuwait Investment Authority выразил заинтересованность в инвестициях в украинскую энергетику, а ряд американских хедж-фондов активно заинтересовался аграрным и финансовым секторами, а также IT.

Напомним, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2016 года составил 45,152 млрд долл., что на 2,618 млрд долларов США, или на 6,2%, больше показателя на начало года на уровне 42,535 млрд долларов.

По данным Госстата, в январе-сентябре в акционерный капитал нерезидентов поступило 3,801 млрд долларов новых инвестиций, при этом отток за период составил 459,3 млн долларов.
сельское хозяйство, инвестиции, Давос, Южный, бизнесмены, Ковалив, в украине, в давосе

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Источник:

УНИАН

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