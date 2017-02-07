К чему привело повышение минимальной зарплаты в Украине

В Украине начали выплачивать новые минимальные зарплаты за январь. Напомним, они теперь составляют 3200 грн "грязными", или 2576 грн на руки. Власти рапортуют о положительном влиянии новой минималки на экономику и о снижении безработицы. Но, как выяснила "Сегодня", картина не столь радужная, ибо одни работники вынуждены теперь трудиться больше, а других, наоборот, перевели на неполный рабочий день, некоторых же сократили, чтобы поднять зарплату тем, кто остался.

ВЛАСТИ. По данным Кабмина, с начала года минзарплату повысили 4 млн украинцев, в том числе 1,55 млн бюджетников и 2,45 млн — в частных структурах. Как сообщил глава Госфинслужбы Роман Насиров, из-за повышения минзарплаты в январе 2017 г. было собрано налогов на доходы физлиц на 40% больше, или на 2,9 млрд грн, чем в январе прошлого года, ЕСВ — на 20%, или на 700 млн грн больше. А министр соцполитики Андрей Рева уточнил, что благодаря повышению минзарплаты средняя зарплата на вакансию в Госцентре занятости теперь 3900 грн, что почти вдвое выше, чем в 2016 г. Также, по данным Госцентра занятости, в январе стало на 80 тыс. чел. меньше безработных, чем в декабре, в том числе за счет того, что создано 28 тыс. новых предприятий, речь идет в основном о малом бизнесе. Наконец, премьер Владимир Гройсман подчеркнул: "Наша задача сделать, чтобы каждый работающий получил начисление заработной платы не менее 3200 грн".

Вот здесь и появляются подводные камни, ибо такая зарплата вовсе не подразумевает повышение должностного оклада, а может состоять из тарифной ставки, надбавок, быть выплачена за счет увеличения объема работы, причем только за полностью отработанное время. То есть, если человек оформлен на полставки (это возможно в том числе и по собственному желанию с согласия администрации) либо находился в отпуске за свой счет (разрешено до 14 дней), то ему выплатят пропорционально меньше.

НА МЕСТАХ. Как выяснила "Сегодня", в госструктурах зарплату повысили. "В школах добавили 550—600 грн учителям без категории и до 1000 грн учителям высшей категории, — рассказала нам завуч одной из киевских школ Людмила Петрик. — Но это как за счет пересмотра окладов по тарифной сетке, так и потому, что пропорционально выросли надбавки за классное руководство, проверку тетрадей, выслугу лет, которые составляют более 50% оклада. Начинающему педагогу теперь платят по 9-му, а не по 7-му тарифному разряду, как в прошлом году, 2768 грн оклада, с надбавками получается 3321 грн". Но Петрик признала, что есть сложности с оплатой труда уборщиц. Им подняли оклады с 1450 до 2500 грн, но при этом сократили двоих из шести, а оставшимся увеличили "квадратуру" убираемых помещений, теперь получается по 3250 грн за работу на 1,35 ставки.

Хуже ситуация в госбольницах. "Молодые врачи недовольны, что у них зарплата такая же, как у медсестер и санитарок, а при этом ответственность намного больше. Поэтому мы, медсестры, "добровольно" перешли на 0,75 оклада и получаем по 2400 грн — все равно это на 400 грн больше, чем раньше, — рассказала нам медсестра райбольницы Днепровского р-на Киева Ирина Дымова. — А санитарки, дворники, уборщицы работают на полставки (1600 грн, было 1450), зато иногда могут уйти раньше домой, если работа сделана". При этом, по ее словам, администрация предупредила, что о переработке проверяющим говорить не надо, иначе уволят. В частном секторе свои нюансы. "Я платил работникам по 1600 грн, остальное "в конверте", теперь плачу 3200, но "конверт" уменьшился на 1600 грн плюс 22% ЕСВ, или на 1950 грн. Пока никто не уволился, так как с работой сейчас сложно", — рассказал нам директор фирмы по перевозке грузов Иван Савченко. А владельцу продмагазина Максиму Колкову пришлось уволить продавщицу, теперь торгуют вдвоем с женой-декретчицей.

Эксперты: январь — не показатель из-за отпусков

Специалисты по рынку труда и экономисты говорят, что по итогам одного января сложно сделать точные выводы о том, как минзарплата в 3200 грн повлияла на экономику. "Не исключаю, что после появления вакансий с зарплатами в 3200 грн вместо 1600 за малоквалифицированный труд такие рабочие места оказались востребованными, поэтому официальная безработица и уменьшилась, — сказала нам HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. — Но январь не показательный месяц из-за длительных праздников, пребывания работников в отпусках за свой счет, куда их отправляет администрация, дабы уменьшить расходы на оплату за отопление. Поэтому зарплаты формально подняли, но фактически их не выплатили, так как люди не работали. Ситуация четко прояснится не раньше, чем по итогам первого квартала".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко прогнозирует, что многие частные предприниматели свернут свой бизнес и уйдут в тень, дабы не поднимать минзарплаты: "Это сфера ремонта, перевозки. Также рост минзарплат ускорит сокращение сельских учителей и медиков из-за укрупнения школ и закрытия фельдшерских пунктов в селах. За счет этого и поднимут зарплаты оставшимся специалистам".

Но власти уверены, что оснований для перевода бюджетников на неполный рабочий день и сокращения вакансий нет. "Правительство дополнительно выделило 40 млрд грн на повышение минзарплаты работников бюджетной сферы до 3200 грн", — напомнил вице-премьер Павел Розенко. А частные структуры, по его словам, уже проверяют инспекторы, чтобы работники трудились официально и не работали полный день при оформлении на полставки.