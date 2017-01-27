Кабмин готовит декларирование доходов и расходов для всех украинцев

Правительство собирается ввести контроль за доходами и расходами всех украинцев. Это предложение содержится в "Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года", обнародованном Кабмином на днях. Экономисты говорят, что речь идет о давней идее "нулевого декларирования", которое действует с 2016 года для чиновников высокого ранга. Теперь его хотят сделать обязательным для всех украинцев, имеющих доходы (зарплаты, пенсии, стипендии, гонорары, прибыль от бизнеса, дивиденды и т. д.), чтобы контролировать их соответствие расходам. По мнению экспертов, главная цель новшества — детенизация экономики и пополнение госбюджета, но есть сомнения, что его можно внедрить быстро и недорого.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ. Как разъяснили нам в пресс-службе Кабмина, за 2017 год планируется разработать проект закона о всеобщем декларировании для физлиц и налогового контроля с использованием непрямых методов за соответствием доходов расходам. После принятия закона должна быть внедрена автоматизированная система мониторинга (е-система) "доходы-расходы", а налоговики получат право на использование непрямых методов контроля (доступ к банковским счетам, опрос соседей и пр.). "Это один из инструментов детенизации экономики страны и противодействия размыванию налоговой базы", — уточнили в пресс-службе. Глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина сказала нам, что вводить идею всеобщего декларирования доходов и расходов надо, но оно должно быть добровольным. "Идею поголовного декларирования я не поддерживаю, так как действующие нормы о декларировании доходов достаточны. А расходы должны контролировать фискальные органы. У подав­ляющего большинства граждан нет единоразовых расходов, превышающих 50 тыс. грн, которые уже учитываются налоговиками, поэтому заставлять всю страну подавать ежегодные декларации — бессмысленно".

КАК БУДЕТ. Если закон о всеобщем декларировании вступит в силу (ориентировочно, в 2018 г.), то каждый совершеннолетний гражданин должен будет по итогам года подавать декларацию в электронном виде о своих доходах и расходах. То есть массовая подача деклараций может начаться в 2019 году по итогам 2018-го. Декларации проверит ГФС, и коль сумма расходов человека за год превысит сумму доходов, его попросят пояснить источники происхождения денег. "К задокументированным в "нулевой" декларации доходам предыдущих периодов вопросов не будет, — рассказал нам президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Если декларант не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку дорогих товаров, с него взыщут штраф за уклонение от уплаты налогов в размере 10% от утаенной суммы и еще 19,5% (18% подоходный и 1,5% военный налоги). Пока законопроект не разработан, поэтому неясно, какая минимальная сумма расходов будет подлежать декларированию. Но и Охрименко, и экономист Иван Никитченко предполагают, что 50 тыс. грн. То есть траты на покупку продуктов декларировать не надо. "Это логично, ведь действует лимит на наличные расчеты в 50 тыс. грн, все расходы выше этой суммы уже мониторятся", — уточнил Никитченко.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. Охрименко говорит, что всеобщее декларирование ударит по крупным зарплатам "в конвертах" — от 5 тыс. и более. Их станет невыгодно получать, так как все равно придется платить налоги и штрафы при покупке дорогих товаров и услуг — жилья, автомобилей, туров за рубеж. "Это можно назвать европейской нормой жизни. Но если бизнес станет платить зарплату "по белому", это ее уменьшит на размер уплаченного ЕСВ", — считает Охрименко. Но вводить новшество надо постепенно: сперва для работающих по найму, потом для самозанятых, потом для остальных, чтобы избежать хаоса. Также нужно техническое сопровождение декларантов — например, для пенсионеров и малообеспеченных. А Никитченко уверен, что вместо декларирования можно просто снизить лимит наличных покупок, например, до 10 тыс. грн. И добавляет: "А вот какие расходы понадобятся, чтобы запускать декларирование миллионов людей и проверять эти данные, пока даже посчитать нельзя".