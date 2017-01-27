Кабмин готовит декларирование доходов и расходов для всех украинцев

Сегодня, 08:08

За 2017 год планируется разработать проект закона о всеобщем декларировании для физлиц и налогового контроля с использованием непрямых методов за соответствием доходов расходам

Предлагают вводить постепенно для разных категорий населения уже в 2019 году. Украинское фото
Предлагают вводить постепенно для разных категорий населения уже в 2019 году. Украинское фото

Правительство собирается ввести контроль за доходами и расходами всех украинцев. Это предложение содержится в "Среднесрочном плане приоритетных действий правительства до 2020 года", обнародованном Кабмином на днях. Экономисты говорят, что речь идет о давней идее "нулевого декларирования", которое действует с 2016 года для чиновников высокого ранга. Теперь его хотят сделать обязательным для всех украинцев, имеющих доходы (зарплаты, пенсии, стипендии, гонорары, прибыль от бизнеса, дивиденды и т. д.), чтобы контролировать их соответствие расходам. По мнению экспертов, главная цель новшества — детенизация экономики и пополнение госбюджета, но есть сомнения, что его можно внедрить быстро и недорого.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ. Как разъяснили нам в пресс-службе Кабмина, за 2017 год планируется разработать проект закона о всеобщем декларировании для физлиц и налогового контроля с использованием непрямых методов за соответствием доходов расходам. После принятия закона должна быть внедрена автоматизированная система мониторинга (е-система) "доходы-расходы", а налоговики получат право на использование непрямых методов контроля (доступ к банковским счетам, опрос соседей и пр.). "Это один из инструментов детенизации экономики страны и противодействия размыванию налоговой базы", — уточнили в пресс-службе. Глава комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина сказала нам, что вводить идею всеобщего декларирования доходов и расходов надо, но оно должно быть добровольным. "Идею поголовного декларирования я не поддерживаю, так как действующие нормы о декларировании доходов достаточны. А расходы должны контролировать фискальные органы. У подав­ляющего большинства граждан нет единоразовых расходов, превышающих 50 тыс. грн, которые уже учитываются налоговиками, поэтому заставлять всю страну подавать ежегодные декларации — бессмысленно".

КАК БУДЕТ. Если закон о всеобщем декларировании вступит в силу (ориентировочно, в 2018 г.), то каждый совершеннолетний гражданин должен будет по итогам года подавать декларацию в электронном виде о своих доходах и расходах. То есть массовая подача деклараций может начаться в 2019 году по итогам 2018-го. Декларации проверит ГФС, и коль сумма расходов человека за год превысит сумму доходов, его попросят пояснить источники происхождения денег. "К задокументированным в "нулевой" декларации доходам предыдущих периодов вопросов не будет, — рассказал нам президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Если декларант не сможет объяснить, где он взял деньги на покупку дорогих товаров, с него взыщут штраф за уклонение от уплаты налогов в размере 10% от утаенной суммы и еще 19,5% (18% подоходный и 1,5% военный налоги). Пока законопроект не разработан, поэтому неясно, какая минимальная сумма расходов будет подлежать декларированию. Но и Охрименко, и экономист Иван Никитченко предполагают, что 50 тыс. грн. То есть траты на покупку продуктов декларировать не надо. "Это логично, ведь действует лимит на наличные расчеты в 50 тыс. грн, все расходы выше этой суммы уже мониторятся", — уточнил Никитченко.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. Охрименко говорит, что всеобщее декларирование ударит по крупным зарплатам "в конвертах" — от 5 тыс. и более. Их станет невыгодно получать, так как все равно придется платить налоги и штрафы при покупке дорогих товаров и услуг — жилья, автомобилей, туров за рубеж. "Это можно назвать европейской нормой жизни. Но если бизнес станет платить зарплату "по белому", это ее уменьшит на размер уплаченного ЕСВ", — считает Охрименко. Но вводить новшество надо постепенно: сперва для работающих по найму, потом для самозанятых, потом для остальных, чтобы избежать хаоса. Также нужно техническое сопровождение декларантов — например, для пенсионеров и малообеспеченных. А Никитченко уверен, что вместо декларирования можно просто снизить лимит наличных покупок, например, до 10 тыс. грн. И добавляет: "А вот какие расходы понадобятся, чтобы запускать декларирование миллионов людей и проверять эти данные, пока даже посчитать нельзя".
кабмин, доходы, расходы, декларация, декларирование

Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин готовит декларирование доходов и расходов для всех украинцев". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Авторы:

Александр Панченко, Коновалова Христина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Арсен Аваков. Фото: Facebook

Аваков обнародовал свою е-декларацию за 2016 год

Вчера, 10:18

В прошлом году глава МВД заработал более 600 тысяч гривен

Бизнес

Александр Данилюк. Фото: Facebook

Данилюк представил новый инструмент борьбы с коррупцией

25 Января, 15:37

Минфин займется администрированием реестра возмещения НДС, что уменьшит количество нарушений, считает министр

Власть

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман дал "абсолютно понятное" задание всему правительству

25 Января, 12:26

Кабмин будет работать над экономическим ростом, повышением зарплат и уровня жизни украинцев

Политика

Кабмин представил стратегию развития страны на ближайшие три года

24 Января, 18:24

Среди основных задач - развитие обороноспособности, промышленности, туристической отрасли

Политика

Павел Петренко, фото rbc.ua

В НАПК заявили о наличии разногласий с Минюстом по вопросу проверки е-деклараций

23 Января, 22:51

Минюст заявляет о саботаже со стороны НАПК

Экономика

Кабмин "рассекретил" свои планы. Фото: AFP

Кабмин Украины показал план реформ до 2020 года

23 Января, 08:31

Правительство надеется ускорить рост экономики, разобраться с ЖКХ и не потерять международную поддержку  

Экономика

rbc.ua

Кабмин отчитался: с 1 января выросли зарплаты бюджетников и госслужащих

18 Января, 22:43

В частности, зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей - на 30%

Экономика

В НАПК сообщили о начале второй волны е-декларирования, фото brd24.com

В НАПК сообщили о начале второй волны е-декларирования

19 Января, 20:50

В процесс декларирования второй волны внесли определенные изменения  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования