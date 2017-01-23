Кабмин изменил модель развития экономики Украины – Кубив

Правительство собирается сконцентрироваться на инвестициях и планирует инновации в промышленности

Правительство Украины в 2017 году меняет модель развития экономики и закладывает в ее основу рост инвестиционного спроса и увеличение объемов экспорта. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

"Сейчас мы обсуждаем проект инновационного развития промышленности Украины до 2025 года", – сказал Кубив.

По его словам, ключевыми приоритетами такого развития должны стать рост производительности труда в переработке, увеличение доли промышленных товаров в структуре экспорта, уменьшение энергоемкости производства, а также выход на новые рынки, в том числе в страны Азии и Африки.

Напомним, ранее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.

В документе, в частности говорится, что экономический рост должен быть достигнут за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой и таможенной реформы, дерегуляции, земельной реформы, приватизации, реформирования энергетического сектора и поддержания макроэкономической стабильности путем продолжения фискальной консолидации. Он должен обеспечить новые рабочие места, высокие зарплаты и сокращения бедности