Кабмин нашел деньги на лекарства для больных раком

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 2 млрд грн на закупку медикаментов и вакцин для онкобольных через международные организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Как заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, в 2017 году впервые в истории независимой Украины все тендерные процедуры закупок должны быть проведены вовремя, а поставки — осуществлены до конца года.

"Помните эту всю историю с закупками, когда по состоянию на апрель 2016 года поставки препаратов по закупкам 2015 года были осуществлены лишь на 7%. Когда через разные моменты и процедуры, в том числе через внутреннее сопротивление в системе Министерства здравоохранения, международные поставки фактически были заблокированы. И мне очень приятно, что среди прочего мы разблокировали процесс международных закупок, и сейчас 98% препаратов, которые были закуплены в 2015 году, уже находятся в регионах", — сказал он.

Розенко также отметил, что в 2016 году тендерные процедуры по закупкам вакцин и других лекарственных препаратов были проведены организованно, открыто и некоррупционно. "По процедурам 2016 года поставки уже начались. Сейчас уже осуществляется развозка лекарственных препаратов и вакцин в регионы", — добавил он.

Что касается планов на 2017 год, то, по словам Розенко, правительство рассчитывает на то, что ему удастся войти в нормальный процесс тендерных закупок через международные организации, однако не исключает препятствования в этом участников старых коррупционных схем.

Кроме того, Розенко отметил, что ожидает положительных результатов и от реализации инициатив о референтном ценообразовании на лекарства, а также от реимбурсации.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман жестко раскритиковал систему здравоохранения Украины.

В этом году Минздрав намерен ввести страхование, электронные медкарты и бесплатные лекарства.