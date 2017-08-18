Кабмин принял Энергостратегию до 2035 года: основные положения документа

Украина нацелилась на долгострочную независимость от российского газа и готовится к сокращениям объема его транзита

Кабинет Министров в пятницу, 18 августа, принял энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность" с трехдневной доработкой.

Энергетическая стратегия Украины – это базовый документ государственной энергетической политики, определяющей цели развития энергетического сектора в соответствии с потребностями экономического и социального развития на период до 2035 года.

Принятый документ также формулирует задачи органов исполнительной власти в сфере управления энергетическим сектором.

Так, в Стратегии указано, что производство электроэнергии в Украине до 2020 года будет оставаться на уровне около 164 млрд кВт-час.

При этом, в 2025 году ожидается рост производства электроэнергии до 178 млрд кВт-час, в 2030 году – до 185 млрд кВт-час, а в 2035 году – до 195 млрд кВт-час.

В частности, доля возобновляемой энергетики увеличится до 5,5% в 2020 году и до 12,8% в 2035 году.

Также в Стратегии поставлена задача интегрировать украинскую энергосистему с европейской ENTSO-E к 2025 году.

Энергостратегия предполагает сохранение транзита природного газа за счет российского газа на уровне 50-80 млрд куб. м до 2019 года, при этом есть вариант сокращения транзита до 15-40 млрд куб. м.

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Дело в том, что Россия постепенно реализует проекты альтернативных маршрутов транспортировки газа в Европу, например, расширяет "Северный поток", добивается увеличения доступа к мощностям европейской газотранспортной сети OPAL, а также строит "Турецкий поток".

При этом доля энергетических компаний Европы в транзите газа через Украину составит более 50%, а доля иностранных компаний, которые будут хранить газ в газохранилищах Украины – не менее 20%.

Ожидается, что объем транспортировки газа для потребителей Украины составит 26-30 млрд куб. м в год.

Реализацию Стратегии предполагается осуществить в три этапа:

1. Реформирование энергетического сектора (до 2020 года) – главные акценты будут сделаны на внедрении реформ и формировании конкурентной и привлекательной для инвестиций среды.

2. Оптимизация и инновационное развитие энергетической инфраструктуры (до 2025 года) – этот этап будет ориентирован на работу в условиях новой рыночной среды и фактической интеграции энергетических систем Украины и Европы, что существенно повлияет на обоснование выбора объектов для реконструкции и нового строительства в энергетической сфере и на повышение энергоэффективности.

3. Обеспечение устойчивого развития (до 2035 года) – этот этап направлен на инновационное развитие энергетического сектора и строительство новой генерации, а также на инвестиции в новые мощности для замещения выводимых из эксплуатации. При этом выбор типа генерации будет зависеть от прогнозной ценовой конъюнктуры на топливо и интенсивности развития каждого типа генерации.

Результатом реализации Энергетической стратегии должно стать превращение топливно-энергетического комплекса страны из проблемного, требующего постоянной государственной поддержки, в современную конкурентоспособную и эффективную отрасль – локомотив модернизации экономики, – способную к устойчивому развитию в долгосрочной перспективе.

Ныне действующая стратегия была принята в 2013 году и уже не отвечает нынешним реалиям. Чтобы и новый документ не устарел так же быстро, предполагается уточнять его раз в три года по результатам анализа на предмет соответствия текущим обстоятельствам, условиям, технологиям и с учетом итогов выполнения планов мероприятий, которые будут разрабатываться Кабмином на 3-5 лет.