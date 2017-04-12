Кабмин продил режим ЧП в энергетике Украины

Кабинет министров еще на месяц продлил действие чрезвычайных мер в энергетике Украины. Такое решение правительство приняло на заседании 12 апреля.

"Это про временные меры на рынке электроэнергии. Решение принято", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Чрезвычайные меры в энергетике продлены до 16 мая 2017 года.

Напомним, ЧП в энергетике Украины ввели с 17 февраля. На такие меры правительство пошло из-за угольной блокады Донбасса, которая вызвала дефицит угля-антрацита, необходимого для работы многих ТЭС в стране.

Режим ЧП позволяет управлять энергетикой страны в ручном режиме, а при необходимости – отключать свет и вводить для предприятий план потребления электроэнергии. В феврале премьер-министр Украине Владимир Гройсман обещал, что веерные отключения света возможны только в случае, если блокада Донбасса продлится.

Чрезвычайный режим в энергетике, согласно закону, вводится на месяц, после чего может продлеватьтся на тот же срок. 16 марта Кабмин уже продлевал действие режима.