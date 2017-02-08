Кабмин расширил список получателей социальных стипендий
Внесенные в перечень категории студентов получат выплаты и за январь 2017 года
Правительство Украины усовершенствовало порядок предоставления социальных стипендий. Такое решение Кабмин принял на заседании 8 февраля.
В частности, с 1 января 2017 года вводится выплата социальных стипендий таким категориям студентов:
- детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
- лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
- шахтерам, которые имеют стаж подземной работы не менее трех лет;
- лицам, родители которых являются шахтерами, имеющих стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I или II группы;
- лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям;
- детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов;
- детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;
- детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.
Напомним, минимальная стипендия с 2017 года в Украине составляет 1,1 тыс. грн, повышенная – 1,6 тыс. грн. Также для отдельных важных специальностей размеры стипендий повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) – 1,4 тыс. грн, а повышенная – 2,36 тыс. грн.
Вы сейчас просматриваете новость "Кабмин расширил список получателей социальных стипендий". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии