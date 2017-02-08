Кабмин расширил список получателей социальных стипендий

Сегодня, 16:08

Внесенные в перечень категории студентов получат выплаты и за январь 2017 года

Правила выплаты стипендий изменились. Фото: inforesist.org
Правила выплаты стипендий изменились. Фото: inforesist.org

Правительство Украины усовершенствовало порядок предоставления социальных стипендий. Такое решение Кабмин принял на заседании 8 февраля. 

В частности, с 1 января 2017 года вводится выплата социальных стипендий таким категориям студентов:

  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;
  • лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • шахтерам, которые имеют стаж подземной работы не менее трех лет;
  • лицам, родители которых являются шахтерами, имеющих стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I или II группы;
  • лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям;
  • детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов;
  • детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;
  • детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

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Напомним, минимальная стипендия с 2017 года в Украине составляет 1,1 тыс. грн, повышенная – 1,6 тыс. грн. Также для отдельных важных специальностей размеры стипендий повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) – 1,4 тыс. грн, а повышенная – 2,36 тыс. грн.
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Источник:

"Сегодня"

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