Кабмин расширил список получателей социальных стипендий

Внесенные в перечень категории студентов получат выплаты и за январь 2017 года

Правительство Украины усовершенствовало порядок предоставления социальных стипендий. Такое решение Кабмин принял на заседании 8 февраля.

В частности, с 1 января 2017 года вводится выплата социальных стипендий таким категориям студентов:

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки;

лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы;

шахтерам, которые имеют стаж подземной работы не менее трех лет;

лицам, родители которых являются шахтерами, имеющих стаж подземной работы не менее 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I или II группы;

лицам, которые признаны участниками боевых действий и их детям;

детям, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения антитеррористических операций, боевых действий или вооруженных конфликтов;

детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста;

детям, которые являются внутренне перемещенными лицами.

Напомним, минимальная стипендия с 2017 года в Украине составляет 1,1 тыс. грн, повышенная – 1,6 тыс. грн. Также для отдельных важных специальностей размеры стипендий повышены: учителя математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазовое дело) – 1,4 тыс. грн, а повышенная – 2,36 тыс. грн.