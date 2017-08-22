Кабмин Украины отказался урезать число получателей стипендий

Сегодня, 12:57

Гройсман выступил категорически против предложения Министерства финансов

Гройсман отказывается сокращать количество студентов, получающих стипендии
Гройсман отказывается сокращать количество студентов, получающих стипендии. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Правительство не поддерживает предложенную Министерством финансов идею о сокращении количества студентов, получающих стипендии. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Первое: никто ничего снижать не будет. Запишите, пожалуйста, и зафиксируйте", – сказал он.

Гройсман подчеркнул, что политику в сфере образования формирует Министерство образования, которое не поддерживает инициативу Минфина.

"Я заинтересован в том, чтобы мы платили академические стипендии молодым людям, студентам, которые имеют хорошие успехи в обучении. Украине нужны образованные молодые люди, и мы будем инвестировать в образование", – сказал премьер.

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Как сообщалось, Министерство финансов предлагает существенно сократить количество студентов, которые будут получать от государства академические стипендии по успеваемости. В 2018 году количество получателей хотят сократить до 25%, а до 2020 года – до 15%. Сейчас таких студентов 40-45%.
студенты, стипендии, гройсман, Владимир Гройсман

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Источник:

УНИАН

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