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Кабмин утвердил "дырявый" бюджет Пенсионного фонда http://www.segodnya.ua/img/article/7893/72_main.1484736903.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/72_tn.1484736903.jpg Экономика Объем дотаций из бюджета при этом снижается

Кабмин утвердил "дырявый" бюджет Пенсионного фонда

Сегодня, 12:53

Объем дотаций из бюджета при этом снижается

Пенсионный фонд хотят наполнять за счет налогов
Пенсионный фонд хотят наполнять за счет налогов. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда (ПФ) на 2017 год. Такое решение было принято на заседании правительства.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, бюджет Пенсионного фонда в 2017 году возрастает до 284 млрд грн. В 2016 году" ПФ составил 257 млрд грн.

При этом, отметил Рева, объем дотации из госбюджета в ПФ снижается с 145 млрд грн (которые были в 2016 году) до 141,5 млрд грн.

Кроме того, поступления от ЕСВ ожидаются на уровне 142 млрд грн по сравнению с 112 млрд грн в 2016 году.

Напомним, ранее Рева заверил, что пенсионный возраст в Украине повышать не будут. Кроме того, вице-премьер Павел Розенко отмечал, что повышение пенсионного возраста не поможет Украине покрыть дефицит ПФ, потому нужно заботиться о детенизации экономики и контроливать уплату налогов.
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Источник:

УНН

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