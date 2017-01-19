Как будут работать электронные билеты

Рада приняла закон, позволяющий ввести единый электронный билет для проезда в транспорте, который позволит украинцам отказаться от оплаты за проезд наличными, а транспортникам — контролировать пассажиропотоки. "Сегодня" выяснила, когда украинцы смогут опробовать е-билет и сколько он будет стоить.

ПИЛОТ — УЖЕ ВЕСНОЙ. По словам главы Мининфраструктуры, первые е-билеты в Украине могут появиться уже этой весной. О намерении запустить их заявили 17 городов. "Пилотные проекты мы надеемся запустить где-то на протяжении двух-трех месяцев как минимум в двух городах, — заявил Владимир Омелян. — Сейчас к введению е-билета максимально готовы Львов и Днепр". По его словам, в дальнейшем е-билет введут по всей Украине. На практике же крупные города смогут полностью перейти на электронную систему только через три года. Сегодня е-билет уже начали внедрять в столице, в Виннице и в Тернополе — пока только в тестовом режиме. Днепр запустит систему уже в этом году для метрополитена, а до 2019-го — и для остальных видов транспорта.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ. Е-билет в виде пластиковой карты станет единым средством оплаты проезда во всех видах транспорта. Больше не нужно будет покупать проездные билеты, компостировать талоны или платить за проезд контролеру наличными. Необходимо только один раз купить карту и зарегистрировать. Оплата будет проходит путем считывания данных через валидатор. Кстати, льготники будут получать е-билеты бесплатно, а вот штраф за безбилетный проезд увеличили — до тридцатикратной стоимости билета. Правда, четкого механизма контроля безбилетных пассажиров пока нет — в Мининфраструктуры, например, пока планируют оснастить транспорт турникетами, но это не решает проблемы полностью.

"Турникеты в метро, трамвае и автобусе — это возможно, но сложно представить такое в маршрутках. Но даже валидатор лучше, чем передавать деньги через всех пассажиров, как это делается сегодня, — считает транспортный эксперт Сергей Вовк. — Это главное преимущество е-билета. Он позволит отказаться от наличных расчетов. Сколько средств будет взиматься за проезд по е-билету, будут решать местные власти. К примеру, могут установить как тарифы на одну поездку в каждом виде транспорта, так и за час проезда".

ВВЕДУТ НЕ ВЕЗДЕ. Главная польза от е-билетов для государства — возможность лучше вести учет пассажиров, в том числе льготников. Транспортники смогут увидеть реальные объемы перевозок и при необходимости оптимизировать маршруты. Также авторы закона о е-билете прогнозируют, что это поможет вывести из тени огромные суммы средств. Однако некоторые эксперты сомневаются, что е-билеты удастся ввести в небольших городах. "В регионах инициатива может провалиться, поскольку частные перевозчики и владельцы маршруток, как правило, имеют сильное лобби в местных советах", — считает эксперт-транспортник Александр Кава. — Им невыгодно работать прозрачно, и они будут препятствовать этому изо всех сил".