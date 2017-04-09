Как изменится жизнь украинцев в ближайшие годы

В Украине в ближайшие несколько лет, согласно правительственной стратегии развития до 2020 года, планируют провести земельную, пенсионную, медицинскую реформы. Кроме того, за счет дерегуляции, поддержки экспорта и инвестиций Кабмин рассчитывает достичь роста экономики на уровне 4-5% в год. Сайт "Сегодня" выяснил, как изменится жизнь украинцев согласно стратегии правительства.

Здравоохранение: медицина официально станет платной

На данный момент больницы получают финансирование на койко-места. Чем больше больница – тем больше средств она получает из бюджета. Уже в ближайшее время Министерство здравоохранение планирует перестроить систему по принципу "деньги придут за пациентом".

Каждый украинец сможет выбрать любого понравившегося терапевта и заключить с ним договор. Государство будет платить врачу за одного пациента 210 гривен в год. Каждый медик сможет взять на себя не больше двух тысяч пациентов и зарабатывать для своей больницы до 420 тысяч гривен в год. Часть от этой суммы пойдет на зарплату врачу, остальное больница потратит на обслуживание.

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"Средства за каждого пациента будут перечислять медучреждению, в котором работает лечащий врач, а уже руководство само назначит ему зарплату", — поясняет замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.Некоторые медицинские услуги останутся бесплатными, а за другие украинцам придется платить в кассу больницы. Сейчас список гарантированных бесплатных услуг все еще обсуждается. В него войдут медосмотр, некоторые анализы (общие анализы крови, мочи, кала, анализ на холестерин и т.д). Кроме того, не нужно платить за флюрографию и ЭКГ.

Экстренная медицинская помощь останется бесплатной, а за специализированную придется платить по тарифам. Цены установят одни для всей страны. Часть этой суммы компенсирует государство, а остальное украинцам придется отдать со своего кармана. При этом останутся льготные категории населения, которые смогут бесплатно пользоваться специализированной медицинской помощью.

Кроме того, в рамках медицинской реформы появятся госпитальные округи. В каждом будет находится как минимум одна многопрофильная больница.

Образование: 12-летняя школа

Украинцам, которые пойдут в школу в следующем году, придется получать общее образование 12 лет. Первые четыре класса – младшая школа, с четвертого по девятый – базовая, и 10-12 класс – старшая школа на базе профильного лицея.

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"Мы предлагаем перейти от школы, где детей пичкают в основном теоретическими знаниями, к школу компетентностей 21 века. Эти компетентности включают не только знания, а и умения их применять на практике", - рассказала министр образования Лилия Гриневич.

В результате выпускники школы вместе с общим образованием получат профессию. Учиться школьники будут по новой программе. Через несколько месяцев Министерство образования разработает Государственный стандарт для младшей школы. Предполагается, что детям будут давать больше времени на домашние задания, оценки будут ставить не цифрами, а фигурными отметками. Кроме того, учителя в рамках этого стандарта по желанию смогут сами разрабатывать учебную программу.

К 2022 году министерство разработает стандарты для базовой школы. Появится больше предметов на выбор, а по окончанию девяти классов придется сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО).

Земельная реформа: участок можно будет продать

Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до конца 2017 года. Еще в прошлом году руководитель миссии МВФ Рон ван Руден отметил, что существующий мораторий на продажу земель делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов.

В стратегии правительства до 2020 года также предусмотрено проведение земельной реформы. "Ммы должны сделать с вами качественную земельную реформу в интересах украинских граждан и нашего государства. Мы должны с вами стимулировать развитие агропромышленного комплекса через различные программы поддержки", – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой уверен, что владельцы земельных паев должны сами определиться, что делать со своей собственностью. Если мораторий снимут, украинцы смогут продавать свои земельные паи.

Пенсионная реформа

После проведения пенсионной реформы часть своей зарплаты украинцы будут откладывать на персональный счет. Собранные средства можно потратить после 60 лет. В результате те украинцы, которым сейчас не больше 37 лет, будут на пенсии получать накопленные средства и выплаты из солидарной системы.

В рамках пенсионной реформы преобразуют также и солидарную систему (с нее выплачиваются деньги всем современным пенсионерам). Единый социальный взнос придется платить всем, некоторым пенсионерам запретят работать, а страховой стаж можно будет купить.

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По словам министра соцполитики Андрея Ревы, пенсионерам с высокими пенсиями могут запретить работать (тогда придется выбирать: или зарплата или пенсия). Согласно закону, в 2021-м на пенсию смогут претендовать украинцы с общим стажем не менее 30 лет, таких в стране лишь 8%. Страховой стаж будет снижен до 15 лет с первого января 2018 года, анонсировали в министерстве. При этом появится возможность купить себе 15 лет страхового стажа. По 704 гривни за каждый месяц. За 10 лет придется заплатить 84 480 гривен, а за 15 лет – 126 720 гривен.

Как изменится экономика

"Это не план проектов, это не план мнений, а это – план действий. Это то, чем будет заниматься правительство и власть в 2017-м и до 2020 года", – прокомментировал план премьер-министр Владимир Гройсман.

Ежегодный рост ВВП на 4-5%. Экономический рост правительство планирует достичь за счет дерегуляции, поддержки экспорта, инвестиций, улучшения бизнес-климата, земельной реформы, реформирования энергетики, модернизации инфраструктуры, реформирования энергетики, инвестиций и бизнес-климата.

В этом году рост ВВП Украины должен был достичь 2,8%. Блокада Донбасса, как говорится в прогнозе НБУ, снизит этот показатель до 1,9%. Министр финансов Александр Данилюк во время инвестиционной конференции Dragon Capital заявил: темпы роста ВВП в этом году могут замедлиться на 1,3 п.п. при позитивном сценарии, и на 2 п.п. при негативном.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко уверен: для реального роста динамика ВВП Украины должна как минимум соответствовать росту мировой экономики. Согласно прогнозу МВФ, мировая экономика в 2017-м вырастет на 3,4%. При позитивном сценарии, Украина отстанет от мировой экономики в этом году еще на 1,5%, а при негативном – на 2,9%.

К слову, экспертное сообщество оценивает перспективы развития экономики Украины более пессимистично, чем Кабмин. В течение ближайших несколько лет, говорится в результатах исследования "Форсайт", наиболее вероятен сценарий "консервирования кризиса".