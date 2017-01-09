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Новые зарплаты изменят жизнь украинцев: кому и когда выплатят больше http://www.segodnya.ua/img/article/7866/29_main.1483982744.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/29_tn.1483982744.jpg Экономика В 2017 году увеличились больничные и суточные, но могут урезать пособия

Новые зарплаты изменят жизнь украинцев: кому и когда выплатят больше

Сегодня, 06:49

В 2017 году увеличились больничные и суточные, но могут урезать пособия

С 1 января минимальная зарплата в Украине увеличилась вдвое - до 3200 гривен в месяц Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
С 1 января минимальная зарплата в Украине увеличилась вдвое - до 3200 гривен в месяц Фото из архива "Сегодня"

Рожать и болеть украинцам станет выгоднее. Вследствие роста минимальных зарплат до 3200 грн и роста прожиточного минимума (ПМ) с 1 мая и 1 декабря размер многих выплат, расчет штрафов и сборов также изменятся. Кому, с какого числа и на сколько больше заплатят людям — узнала "Сегодня" (см. инфографику).

Кроме больничных, декретных, "родовых" и пособия для матерей-одиночек, увеличены вдвое суточные расходы командированным. Теперь по Украине минимальная сумма "на жизнь", не подтвержденная документами, составляет 320 грн. А на расходы при поездке за рубеж положено 80 евро — в гривнях, по курсу Нацбанка на день выдачи суточных (примерно 2400 грн)._1.2017

ЭКСПЕРТЫ. По словам экспертов, бюджет в итоге сэкономит. Как пояснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко, выплаты по-прежнему будут начислять, исходя из доходов семьи. Поэтому, к примеру, если мать-одиночка с 5-летним сыном зарабатывает 3200 грн, то ей никакая помощь от государства теперь не положена, так как ее ПМ 1600 грн, а ребенка — 1355.

"Увеличение вдвое минзарплаты и оставление прежними прожминимумов на деле означает существенную экономию для госбюджета, так как доходы семьи не изменятся. Только после роста минзарплаты многим малоимущим будет помогать не государство, а работодатель", — говорит Охрименко.
бюджет, доходы, зарплаты, больничные
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Автор:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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