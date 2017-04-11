Как поступить в литовский вуз бесплатно

Сегодня украинцы все чаще задумываются о преимуществах учебы за границей, но, к сожалению, отказываются от этой цели, поскольку для многих это удовольствие оказывается не по карману. Тем не менее, получить высшее образование за границей реально и бесплатно, если подобрать подходящую программу, пройти конкурс и выиграть стипендию на оплату обучения.

Такую возможность, в частности, для украинцев уже четвертый год подряд предоставляют власти Литвы. Так, нынешней весной это прибалтийское государство выделило 70 государственных стипендий по магистерским программам для тех иностранных студентов, кто уже получил диплом бакалавра. И 40 из них могут получить украинцы. Но для того, чтобы пройти конкурсный отбор, нужно подать заявку в онлайн режиме на сайтеwww.scholarships.lt. Срок – до 10 мая 2017 года. Перед подачей документов нужно выбрать университет в Литве, где хочет пройти учебу соискатель. Кроме того, конкурсант должен получить "добро" вуза в письменном виде, где будет указана готовность учреждения принять молодого человека в свои студенческие ряды.

Как отмечают эксперты, литовские госстипендии составляют около 380 евро в месяц. И этих средств достаточно для проживания в Прибалтике, поскольку стипендиаты получают возможность учиться там бесплатно. "Студент может жить в современных общежитиях, это будет обходиться в 50-100 евро ежемесячно. При этом расходы с учетом аренды обходятся в Литве примерно в 350 евро в месяц", – разъясняет представитель Фонда поддержки образовательного обмена Литвы Жанна Орлова.

По ее словам, помимо госстипендий по магистерским программам, в Литве можно поучаствовать в получении государственных стипендий для студентов, преподавателей и исследователей, которые предоставляют возможность обучения по программам литовской филологии, сроком на один-два семестра – то есть, до 5-10 месяцев. Кроме того, можно поучаствовать в отборе на курсы изучения литовского языка и культуры, которые проходят один месяц летом. "Стипендиаты таких программ получают около 570 евро в месяц и освобождаются от платы за обучение. Заявку на летние курсы нужно подавать в онлайн режиме – ее рассматривают непосредственно в университетах. Срок подачи заявлений – до 2 мая 2017 года", – уточняет Жанна Орлова.

Для того, чтобы успешно пройти отбор на получение литовских госстипендий, украинцы должны перевести необходимые документы на литовский и английский языки. Напомним, все документы нужно подавать по интернету. А еще обязательно надо подтвердить знание английского языка. Для этого нужно сдать экзамен IELTS или TOEFL. При этом для поступления в один из прибалтийских вузов желательно подтвердить уровень знания английского не ниже В2.

Владение иностранными языками весьма пригодится во время обучения в Литве, ведь обучение на бакалаврских, магистерских программах, а также в докторантуре проходит, кроме литовского, преимущественно на английском и русском языках. В частности, сегодня в Литве на английском предлагается 405 программ, а на русском – 63 программы. "Адаптация в местной среде проходит где-то до полугода. Здесь есть много интересных образовательных мероприятий, можно посещать экскурсии или реально изучить литовский язык. В решении любых вопросов активно помогают как преподаватели, так и студенты", – рассказывает украинец Виталий Петров, который сейчас является студентом литовского университета Витаутаса Магнуса.

По его словам, если кто-то из украинских студентов захочет пройти в Литве практику или даже найти подработку, сделать и то, и другое вполне реально. Единственное, работать и учиться студентам разрешается, начиная только со второго курса и не более чем по 20 часов еженедельно. "Здесь компании охотно принимают на стажировку студентов. Это перспективно для украинских студентов, поскольку можно получить практические знания международного уровня и потом даже остаться работать в Литве", – уточняет Виталий Петров. При этом эксперты отмечают, что сейчас в Прибалтике высоко востребованы представители технических специальностей, например, айтишники или инженеры. Их зарплата может стартовать от 800 евро и достигать даже 3000 евро.