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Как снижение НБУ суммы наличных расчетов до 50 тысяч изменит жизнь украинцев: мнения экспертов http://www.segodnya.ua/img/article/7854/82_main.1483522153.png http://www.segodnya.ua/img/article/7854/82_tn.1483522153.png Экономика Покупки свыше установленного лимита можно делать в рассрочку или в кредит. Можно дробить суммы, выбивая несколько покупок по отдельным чекам, а не по одному общему

Как снижение НБУ суммы наличных расчетов до 50 тысяч изменит жизнь украинцев: мнения экспертов

Сегодня, 11:28

Покупки свыше установленного лимита можно делать в рассрочку или в кредит. Можно дробить суммы, выбивая несколько покупок по отдельным чекам, а не по одному общему

Фото: AFP
Фото: AFP

Решение Нацбанка о снижении предельной суммы расчетов наличными в 3 раза со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн сегодня вступило в силу.

Теперь украинцы смогут рассчитаться за покупки дороже 50 тыс. грн исключительно в безналичной форме – через банк или финансовую компанию, а также внеся или перечислив средств на текущий счет (в том числе на депозит нотариуса на отдельный текущий счет в гривнах), отмечает "УБР".

В НБУ считают, что новые ограничения не причинят неудобств гражданам и не повлияют на их ежедневные покупки.

"Тот, кто потратит 50 тыс грн в супермаркете за один заход будет достоин занесения в книгу рекордов Украины", – шутит директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперт отмечает, что ограничения коснутся только крупных приобретений (недвижимости, драгоценностей, транспортных средств, предметов искусства, мехов, дорогих часов, путешествий и т.д.).

Финансовый эксперт Василий Невмержицкий полагает, что при средней официальной зарплате по Киеву в размере 7 тыс грн на обычную семью из трех человек приходится 14-15 тыс грн в месяц.

"Если вычесть обязательные расходы на коммуналку, питание, транспорт и тому подобное, получим в итоге совсем небольшую сумму, которая может быть потрачена на дорогостоящие покупки. Следовательно, и количество таких покупок будет невелико", – поясняет Невмержицкий.

По словам экспертов, покупки свыше установленного лимита можно делать в рассрочку или в кредит. Можно дробить суммы, выбивая несколько покупок по отдельным чекам, а не по одному общему. Или брать в банке кредит, чтобы по безналу оплатить покупку, а потом гасить ссуду наличкой по частям.

"Бриллианты, квартиры, машины покупают не так часто. Например, б/у автомобили уже подпадают под это ограничение. За 50 тыс грн можно купить разве что кузов, а не машину. В результате будет вычищаться весь денежный оборот", – считает Василий Невмержицкий.

Но даже дробленые платежи все равно будут фиксироваться через кассовые аппараты или иным способом. Алексей Дорошенко рассказал, что уже несколько месяцев различными органами финансового контроля мониторятся все суммы от 50 тыс. грн.

"Просто нас об этом не уведомляют", – говорит эксперт.

Поэтому все труднее полностью скрыть суммы наличных расчетов. По его словам, все идет к тому, что спрятать свои реальные доходы будет почти невозможно.

"Через нотариусов идет идентификация покупателя при покупке недвижимости, корпоративных прав, авто и т.п. На одежду люди не будут тратить 90% своего бюджета. А крупные покупки рано или поздно где-то вылезут все равно. И можно будет понять, что человек тратит несоразмерно своим доходам", – поясняет Дорошенко.

Василий Невмержицкий считает, что ограничение наличных расчетов будет способствовать переводу денежных потоков в банковскую систему и на финансовые компании. Благодаря этому сможет накапливаться информация о дорогих покупках украинцев, так как для совершения безналичного платежа потребуется паспорт и идентификационный код.

Полученная информация будет использована фискальной службой и органами финмониторинга как источник данных для сравнения расходов и доходов граждан, а также для выявления источников происхождения средств.

Тем самым фактически создается база для введения всеобщего декларирования имущественного состояния, которая позволит учесть все накопления граждан, сделанные с 1991 года, когда население стало конвертировать свои сбережения в твердую валюту.

У предприятий сокращаются возможности получения наличных средств без выдачи чека.

Возникает только вопрос, насколько эффективно налоговики будут контролировать оборот торговых точек. Для этого, например, надо вводить повсеместное использование кассовых аппаратов.

"Надо сделать так, чтобы это касалось всех и не было исключений. Тогда вывод наличных оборотов даст прибыль банкам и больше налогов", – считает Невмержицкий.

В свою очередь Алексей Дорошенко прогнозирует, что со временем пределы расчетов могут снова понизить, как только контролирующие службы справятся с обработкой такого массива информации.

"А иначе нет смысла вводить ограничения", – говорит эксперт.

Напомним,  нормы об ограничении предельной суммы расчетов наличными с участием физических лиц с 150 тыс. до 50 тыс. грн содержатся в постановлении правления Национального банка Украины от 25.11.2016 №407 "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 6 июня 2013 № 210 "Об установлении предельной суммы расчетов наличными".
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Источник:

UBR.UA

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