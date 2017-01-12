Как упала инфляция в Украине и что подорожало: инфографика

В Нацбанке прокомментировали итоговые данные о росте цен в 2016 году

В 2016 году потребительская инфляция в Украине упала – в декабре она составляла 12,4%, в то время как в 2015 году потребительские цены выросли на 43,3%. При этом уровень инфляции на конец года был близок к прогнозам Национального банка Украины (НБУ) на уровне 12%. Таким образом, цель по инфляции на 2016 год достигнута, отмечает пресс-служба НБУ.

Быстрое снижение инфляции, по данным Нацбанка, произошло прежде всего благодаря фундаментальным факторам. Также вклад внес умеренный рост цен на сырые продукты питания. Основными факторами роста цен стали выросшие тарифы на жилищно-коммунальные услуги и подорожание топлива.

"Также снижению инфляции способствовала умеренная волатильность обменного курса гривни, которая наблюдалась в течение большей части года благодаря благоприятной ситуации на внешних рынках, поступлением от экспорта высокого урожая зерновых и масла и мерам Национального банка", – добавили в НБУ.

В течение 2016 цены на товары, которые преимущественно импортируются – бытовая техника, одежда и обувь – выросли менее значительно, чем год назад, а на отдельные товары – даже упали. Например, подешевела аудио- и видеотехника, а также оборудование для обработки информации.

Также существенно замедлился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки, что связано с вторичными эффектами от снижения инфляции сырых продуктов питания. "Рост цен на сырые продтовары замедлился до 1,2% за 2016 (против 40,7% в 2015 году). На это повлиял ряд факторов ... В частности, речь идет о высоких урожаях: в Украине – зерновых, овощей и отдельных фруктов (яблок), а в других странах – цитрусовых", – отметили в Нацбанке.

Кроме того, торговая политика РФ как в отношении Украины (продовольственное эмбарго с начала 2016 года), так и других стран обеспечила высокое предложение продовольственных товаров на украинском рынке. Например, торговые санкции РФ на поставки отдельных видов сельскохозяйственной продукции турецкого производства привели к увеличению предложения овощей и фруктов на рынке Украины и, соответственно, снижение цен, в частности на мандарины и апельсины, а также помидоры и огурцы.

Цены на овощи борщевого набора снизились на 43,1% г/г.

Цены на мясо повысились достаточно сдержанно из-за ограничений на экспорт свинины и курятины на фоне нестабильной эпизоотической ситуации.

Цены и тарифы, регулируемые административно, в 2016 году увеличились на 34,6% в годовом измерении. "Хотя повышение было существенно ниже, чем в 2015 году (64,4%), оно было основной причиной роста потребительских цен в 2016 году", – уточняют в НБУ.

Также продолжили расти цены на табачные изделия и алкогольные напитки, в том числе за счет повышения акцизов, минимальных цен на алкогольные напитки, а также ценовой политики производителей табачных изделий.

Цены на топливо в 2016 году повысились на 19,5% (12,3% в 2015 году). Ускорение роста цен отражало удорожание нефти на мировых рынках и умеренную девальвацию гривни, считают в НБУ.

Как сообщалось, теперь НБУ прогнозирует достижение 8% инфляции на конец 2017 года.