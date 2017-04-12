Как утеплить дома и сэкономить на счетах

Оплачивая постоянно рас­­ту­­щие платежки, на­­род все чаще задумы­­вается: а не взять ли "теплый" кредит, чтобы термомодернизировать свое жилье и экономить на "коммуналке"? Тем более что такие кредиты активно продвигает государство, обещая взамен оплатить часть займа. Во сколько обходятся энергосберегающие технологии и стоит ли воспользоваться поддержкой государства, разобралась "Сегодня".

ПРОЦЕССЫ. Впервые власти заговорили о запуске кредитных механизмов для того, чтобы украинцы активнее утепляли свои жилища, еще три года назад. Тогда населению предложили оформлять в госбанках кредиты на энергосберегающие работы, и обещали погашать часть такого займа за счет бюджета. В рамках "теплых" кредитов государство возмещает физлицам при покупке негазовых/неэлектрических котлов или других энергоэффективных мероприятий (установка новых окон или дверей, перекрытие крыши, утепление стен) 20—35%, а представителям объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) — 40—70%.

Эти кредитные условия постепенно становятся все популярнее среди украинцев. Согласно статистике Госэнергоэффективности, еще осенью 2014 года населению выдали только 140 кредитов на сумму 2,3 млн грн. А уже зимой этого года количество займов достигло 164 тысяч договоров, а общий бюджет финансирования составил 2,7 млрд грн. Такой всплеск кредитования неслучаен: "теплые" программы позволяют физлицам и ОСМД не только заменять окна или утеплять стены на доступных условиях, но и увидеть в ежемесячных платежках экономию в 10—70% (см. инфографику).

ОПЫТ. Не во всех регионах "теплые" программы используются одинаково активно. Согласно рейтингу Госэнергоэффективности, хуже всего берут кредиты на Луганщине (80 тыс. грн), Черниговщине (320 тыс.), Николаевщине (670 тыс.), а лучше всего займы оформляют жители Волынской (16,67 млн грн), Запорожской (8,85 млн) и Львовской областей (8,76 млн). Как утверждает глава правления Ассоциации ОСМД в Луцке Юлия Сабатюк, совершенно напрасно украинцы не оформляют "теплые" займы, ведь экономию в 2—4 раза уже увидели в своих платежках жильцы многих многоквартирных домов Луцка. В качестве примера общественник приводит несколько энергоэффективных историй успеха местных кондоминиумов.

Так, в свое время совладельцы общества "Возрождение" обустроили индивидуальный теплопункт, утеплили стены дома. На эти цели взяли в кредит более 1 млн грн. Теперь в кондоминиуме получают платежки за тепло, где указаны цифры в 2—3 раза меньше, по сравнению со среднегородскими показателями. "Наш дом был построен в 80-х. Это бывшее общежитие, где жильцы приватизировали квартиры. Утепление дома и установка ИТП позволяют зимой нагревать квартиры до 20—22 °С. При этом платим за тепло 12,57 грн/кв. м, а в среднем по городу этот показатель составляет 42,66 грн! То есть в двухкомнатной квартире площадью 60 кв. м платим максимум 1600 грн в месяц. А люди в немодернизированных домах могут платить и по 3500 грн", — рассказывает управитель дома Нина Цибуля. Эти результаты вдохновили жильцов дома на новые энергоэффективные мероприятия, поэтому вскоре планируется оформить новые "теплые" кредиты на утепление крыши и замену лифта.

Еще один интересный опыт термомодернизации в городе — ОСМД "Авангард-Луцк". По словам Юлии Сабатюк, уникальность данного кондоминиума в том, что его жильцы решили взять в кредит внушительную сумму в 2,8 млн грн. Эти деньги пошли сразу на весь комплекс мероприятий: были утеплены стены дома, заменены окна в подъездах, установлен ИТП и модернизованы инженерные сети. "Это дом 60-х годов. Но благодаря термомодернизации выглядит как новенький. Важно, что энергосберегающие технологии помогли жильцам в счетах сэкономить в три раза. То есть в январе люди заплатили за тепло 17 грн/кв. м вместо среднего по Луцку показателя в 43 грн/кв. м", — уточняет Сабатюк.

ЭФФЕКТ. Энергосберегающие мероприятия, кроме существенной экономии, являются еще и хорошей инвестицией, отмечают в Луцке. А все потому, что после модернизации многоэтажек цены на жилье в них буквально взлетели в разы! К примеру, этой зимой однушка в ОСМД "Авангард-Луцк" была продана за $28 тысяч, хотя до термомодернизации она стоила лишь $15 тыс. Аналогично (в 2—2,5 раза) выросли цены на жилье и в других термомодернизованных домах Луцка. Есть такие примеры и во Львове.

Это значит, что нужно проводить реформу термомодернизации во всех областях — ведь сейчас, по оценкам Госэнергоэффективности, требует утепления, замены окон и прочих мероприятий порядка 80% жилфонда страны. "На эти цели потребуется $50 млрд. Для сравнения: для строительства одного атомного блока на 1 тыс. мегаватт, скажем, на Хмельницкой АЭС, нужно где-то $3 млрд. Поэтому в Украине термомодернизация жилья является большим рынком: она мотивирует создавать новые рабочие места, платить зарплаты, производить строительные материалы и т. д. Все это может стать хорошей точкой роста для нашей экономики, что крайне важно в кризис", — отмечает глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

ЦИФРЫ. Для четкого понимания, во сколько обходятся "теплые" кредиты участникам ОСМД, приведем несколько расчетов от аналитиков Госэнергоэффективности. К примеру, представители кондоминиума хотят оформить займ в 100 тыс. грн сроком на 5 лет. Общая сумма кредита с процентами за это время составит 133,9 тыс. грн. При этом в структуре расходов господдержка составит 37%, местная помощь — 9%, а на самих жильцов приходится 54% кредита. В итоге люди должны за пять лет выплатить порядка 72,4 тыс. грн. Таким образом, ежемесячный платеж по кредиту с одной семьи составит от 8 до 29 грн — в зависимости от типа дома, его этажности, количества квартир.

А вот если представители ОСМД захотят оформить кредит на 10 лет в размере 1 млн грн, тогда за упомянутый период будет начислено с процентами 1,655 млн грн. Здесь при погашении кредита господдержка может составить 30%, местная помощь — 15%, а на плечи жильцов ляжет около 55%. То есть за все время участникам кондоминиума придется заплатить 914,9 тыс. грн. Тогда ежемесячно владельцы одной квартиры будут платить от 28 до 129 грн.

Реформа по-польски

Наш западный сосед озадачился проблемами утепления домов, построенных по типу советских хрущевок, еще в девяностые годы прошлого столетия — ведь львиную долю жилого фонда Польши составляют дома, которые массово строили где-то в середине 1970-х. На данный момент прошли термомодернизацию где-то 30—50% таких зданий — это, по разным оценкам, около 5,5 тыс. частных и один миллион многоквартирных домов. И эти процессы уже позволили снизить потребление энергии в Польше примерно на 30—40%.

АУДИТ. По словам польских экспертов, процесс термомодернизации состоит из нескольких обязательных этапов. С самого начала в каждом доме нужно провести энергоаудит, поскольку без соответствующего анализа сильных и слабых сторон многоэтажки сложно правильно ее осовременить. Во время аудита изучаются технические характеристики дома, анализируется объем энергопотребления и возможности его снижения. Данное исследование энергоаудиторы проводят тщательно — с опросом жильцов, штудированием проектной документации и материалов по ранее проводившимся ремонтам, обзором потерь в системах водоснабжения, канализации и отопления. И пока дом не получит соответствующий сертификат, к термомодернизации никто не приступает.

В принципе, в Украине также проводят энергоаудит, прежде чем приступают непосредственно к утеплению стен или замене окон. Но анализ состояния жилфонда в Польше гораздо более глубокий и совершенный, чем в нашей стране, и тамошние эксперты уже заговаривают о необходимости проведения второй волны термомодернизации!

Дело в том, что поляки постоянно улучшают нормативы по энергоэфективности — у них эта реформа идет по жесткому графику. Так, первые нормативы по размерам стен, крыш и окон были внедрены в 1950-х, а в последние годы они активно совершенствуются. К примеру, если в 2014-м нормы потребления в домах составляли 169 кВт-ч на кв. м в год, то в 2017-м показатели должны снизиться до 60 кВт-ч, а в 2019-м — до 45 кВт-ч. Как отмечают эксперты, снижать энергопотребление в домах можно по-разному: заменять окна, утеплять стены, ставить тепло- или электроустановки, которые работают на источниках солнца или ветра. При этом компании разрабатывают все более совершенные технологии — к примеру, вместо двухкамерных окон можно ставить трехкамерные, внедрять защитные пленки и т. д. И раз инновации активно реализуются в секторе ЖКХ, эксперты не исключают, что в ближайшие годы в Польше снова стартует очередной анализ состояния хрущевок с их последующей, уже второй по счету волной термомодернизации.

ПРОБЛЕМЫ. Одной из особенностей реформы термомодернизации у поляков можно назвать их стремление не только сохранить централизованное отопление, но и перейти на альтернативные источники энергии. Это важно для наших соседей потому, что в тамошних частных домах используется много угольных печей, а это негативно влияет на загрязнение окружающей среды. Кроме того, сохраняется плотный смог, в частности в некоторых районах Кракова. По этой причине переход на централизованное отопление, газовые или биокотлы поляки считают перспективными с точки зрения сохранения экологии.