Как в 2017 году изменятся цены на продукты (видео)

От чего отказываться, на чем экономить, а на чем – нет – придется выбирать большинству украинцев

В новый год с новыми ценами. Традиционно с 1-го января вступает в силу бюджет и законы, призванные обеспечить наполнение этого бюджета.

2017-й сенсационным не стал – уже на 40% вырос акциз на сигареты. Следующим будет спиртное – акциз на ликеро-водочные изделия поднимут на 20% весной. Но цены – как мы уже убедились – начинают расти, не дожидаясь нововведений.

И в первую очередь речь о продуктах питания. Поставщики торговых сетей предупреждают – уже в ближайшее время вновь подорожает молочка, фрукты и некоторые крупы. Мясо, рыба, кефир, сыр, сметана становятся все менее доступными, и понемногу исчезают из рациона украинцев.

Что и на сколько подорожает в этом году, и во сколько теперь обойдется набор продуктов, минимально необходимый для поддержания здоровья?

Курятина – филе – в магазинах цена на него взлетела до ста гривен за килограмм. До этой планки подтягивается и продавцы на рынках.

Окло этих рядов – почти нет покупателей. Новая цена – стала для людей шоком. Продавцы говорят – снизить ее не могут – ведь подорожали корма. Выращивать птицу – теперь очень дорого. Чего стоит только держать ее в тепле – с нынешними тарифами на газ.

Цены сильно выросли перед новогодними праздниками – традицоинно.

Телятина на этом рынке – тогда подорожала до ста сорока гривен за килограмм. Праздники прошли – но столько же она стоит и сейчас.

Что будет с ценами на продукты в этом году? Мясо – как говядина, так и свинина – в ближайшие месяцы дорожать уже не будут – об этом говорят в ассоциации фермеров. Но цены будут более-менее стабильными лишь до коца весны.

А все потому, что фермеры и селяне массово вырезают скот. В Украине – все больше сел, где нет ни одной коровы. Из-за сокращения погольвья – дорожает и молочная продукция. За прошлый год стоимость молока в троговых сетях вырасла почти на треть. Цена на него будет повышаться и в этом году.

Летом – цена на молоко – немного снизится. А вот осенью – резко взлетит вверх.

А вот больших скачков цены на гречку – в этом году не будет. Она и так уже стоит очень дорого – около тридцати гривен за килограмм. Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен – это – результат сговора крупных переработчиков и производителей.

Но цену – никто снижать не будет. До лета – она будет более-менее стабильной. А ближе к осени – когда начнут заканчиваться запасы – гречка может подорожать аж до сорока гривен. С новым урожаем в сентябре – она снова подешевеет. Все больше покупателей же – переходят на самые дешевые крупы – пшенную, ячневую, перловку. Здесь цена тоже будет расти – медленно – но на протяжении всего года. В ближайшие месяцы – она поднимется на пять процентов. А вот стоимость риса будет зависеть только от курса доллара.

Цена на овощи сейчас – относительно низкая. Это – результат хорошего урожая и увеличения посевных площадей. Стоимость капусты, свЕклы, моркови, картофеля резко упала летом – и фактически не росла на протяжении всей осени.

Продукты в Украине могут подорожать и из-за последнего скачка доллара. Это случится, если такой курс продержится на протяжении хотя бы двух недель – и не откатиться назад.

Владельцы небольших продуктовых магазинов говорят – незначительно повысить цены им придется из-за увеличения минимальной зарплаты – ведь у них работают наемные сотрудники-продавцы.

Во сколько обойдется минимальный набор продуктов на одного человека? – ровно полгода назад – мы сделали закупки по списку, который составили с лучшими диетологами страны. Только самое необходимое – от чего отказываться попросту нельзя – иначе нанесешь вред здоровью. Сейчас – мы пошли в этот же магазин – с этим же списком снова. Некоторые товары – как например подсолнечное масло – остались по той же цене, подешевела – только гречка. Сразу бросается в глаза – на сколько подорожало сливочное масло – было по 27, сейчас – по тридцать две гривны. Вижу, что за прошедшие полгода цены повысились на большинство продуктов из нашего списка.

В начале прошлого лета – закупив продукты по списку – мы подсчитали с помощь экспертов – сколько чего понадобится на месяц на одного человека. И умножили на цены. Тогда получилось 1355 пять гривен. Посчитаем теперь по ценам, по которым мы покупали продукты во время нынешней закупки. Минимально необходимый набор продуктов на месяц – уже обойдется в 1582 гривны. Почти на двести тридцать гривен больше. Под конец года, эта цифра – по прогнозам наших экспертов – увеличится минимум на десять процентов – и составит около 1750-ти гривен.

Еще сложнее сводить концами с концами в этом году будет украинцам, которые курят. Акцизы на сигареты с начала года повысили сразу на сорок процентов. Это значит, что каждая пачка подорожает где-то на пять гривен. Если сейчас самые дешевые сигареты стоят около шестнадцати гривен, то вскоре – они уже будут по двадцать одной гривне. А сигареты среднего ценового сегмента будут стоять около двадцати пяти гривен. Сейчас – в магазинах и киосках – распродают преимущественно старые запасы – по старым ценам. Подорожание мы увидим месяца через два. Хотя уже и сейчас можно найти сигареты, ценники на которых изменились в этом году.

В среднем курильщики в Украине тратят на сигареты около пятисот гривен в месяц. После подорожания – будут тратить еще на сто пятьдесят гривен больше.

Нынешнее повышение цен на сигареты должно вынудить "завязать" с вредной привычкой каждого десятого курильщика. Это – прогнозы антитабачных общественных организаций. Люди попросту оказываются перед выбором – либо бросать курить, либо экономить на еде.

Для кого-то подорожание пачки на пять гривен – не критично.

А кто-то готов действовать назло всем поднятиям акцизов.

Сигареты в Украине должны подорожать еще в три – четыре раза – это обязательство, которое страна взяла перед ЕС. Подорожание будет плавное на протяжении нескольких лет.

Акцизы с начала этого года поднялись и на алкоголь. В результате – пиво подорожает в среднем на 80-т копеек. Самые дешевые вина – НЕ подорожают. А вот более дорогие вырастут в цене в среднем на пять-десять гривен на бутылке. Акцизы на водку поднимаются лишь с первого марта. Они должны добывать к цене одной бутылки – около пяти гривен. Крупнейшие производители говорят – поднимать цену в ближайшие полгода не будут – боятся потерять покупателей.

Минимальная цена на бутылку водки – сейчас установлена правительством – ее запрещено продавать дешевле семидесяти гривен. Продавать дороже – многие производители не решаются – боясь не выдержать конкуренцию с пелёнкой.

От чего отказываться, на чем экономить а на чем – нет – придется выбирать большинству украинцев. Рост цен в этом году – продолжится – хотя большинство экспертов сходятся на том, что дорожать все будет не так сильно, как в предыдущие годы. Хотя и заложенный на этот год показатель инфляции в восемь с половиной процентов – выглядит уж очень оптимистичным.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина".