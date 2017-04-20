Как в Украине получить высокую пенсию

Размер пенсии зависит от уровня зарплаты и рабочего стажа. Главное препятствие, которое отделяет украинцев от высоких пенсий, – низкие заработные платы. Как следствие, собранных с зарплат налогов не хватает даже на выплату невысоких пенсий: дефицит Пенсионного фонда в этом году перевалит за 140 миллиардов гривен.

Украинцы с минимальными зарплатами на заслуженном отдыхе могут рассчитывать на минимальную пенсию (на данный момент 1247 гривен), средняя пенсия – около 1800 гривен.

Пенсия в Украине рассчитывается по формуле:

П = Зп * Кс

П – размер пенсии,

Зп – заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсии умноженная на коэффициент зарплаты и страховой стаж).

Кс – коэффициент страхового стажа (зависит от стажа)

Коэффициент зарплаты – соотношение между средней выплатой по стране и той, которую на тот момент получал пенсионер. От этого коэффициента непосредственно зависит размер пенсии. Так, если, к примеру, зарплата за выбранный период в два раза превышала среднюю по стране, то коэффициент будет равен 2, если на 35% – 1,35.

Так, для высокой пенсии уровень зарплаты должен значительно превышать среднюю зарплату по стране. В Фискальной службе отмечают – важно, чтобы всю зарплату выплачивали "в белую". На данный момент в Украине не назначают пенсии выше 10,7 тыс. гривен. Однако все пенсии выше этой суммы, которые были назначены до действующего ограничения, остаются в силе. К примеру, как рассказали в Пенсионном фонде, сейчас пенсию больше 20 тысяч гривен получают 2,2 тыс. человек. 19 тысяч пенсионеров получают больше 10 тысяч гривен.

Кроме того, как рассказывает старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, судьи, который выйдут в отставку в этом году, ограничение "не выше 10,7 тыс. на пенсии" не почувствуют – для них Конституционный суд эту норму отменил. Как написал на своей странице в соцсети народный депутат Виктор Пинзеник, пенсии судей – 80% от зарплаты, это больше 260 тысяч гривен.

"Людей раздражает это неравенство. Когда основная масса получает 1500, грубо говоря, средняя пенсия у нас сейчас где-то 1850 гривен, а судья получает 21 тысячу. За что судье на пенсии в нашей бедной стране при всем при том… Давайте тогда всем 21 тысячу платить. Почему-то не получается. Какая бы ни была мера ответственности на их работе, они же уже на пенсии, они же уже не работают. Уже ответственности этой нет – почему нужно платить 20 тысяч? Причем Конституционный суд снял по ним ограничение максимального размера", – рассказывает ученая.