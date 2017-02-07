Каковы настроения и ожидания банков в отношении кредитования

Впервые с конца 2015 г. банки ожидают в ближайшее время рост объемов корпоративных кредитов

В конце января в ходе круглого стола, посвященного совершенствованию механизма поддержки финансирования малого и среднего бизнеса в рамках программ Немецко-Украинского фонда, Екатерина Рожкова, зампред НБУ, сказала: "Мы отмечаем оживление кредитования, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. При этом, качество кредитов, выданных МСБ, существенно выше по сравнению с займами другим бизнес-сегментам. Мы верим, что этот сегмент станет двигателем для восстановления кредитования и экономического развития страны. Кроме того, Национальный банк открыт для предложений рынка, которые могут помочь оживить кредитование украинской экономики".

На самом деле, подобных предложений Нацбанк получал и получает много. Не хватает, наверное, только желания их реализовать в какой-то более или менее весомой части. Что же касается настроений банков в отношении кредитования, то их в НБУ также прекрасно знают, т.к. ежеквартально проводят соответствующие опросы. Последний по времени из них проходил с 21 декабря 2016 по 16 января 2017 года, в нем приняли участие кредитные менеджеры 64 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%. В отчете приведены оценка состояния кредитного рынка в IV кв. 2016 г., ожидания на I кв. и весь 2017 г.

Корпоративный сектор

Банки выразили оптимистические надежды на перемены ключевых показателей сектора в течение следующих 12 месяцев. Впервые с конца 2015 г. респонденты ожидали роста объемов корпоративных кредитов, об этом сообщили 71% опрошенных. На повышение качества кредитного портфеля надеются 49% респондентов. 77% прогнозируют дальнейший приток депозитов, в первую очередь, от корпораций.

Третий квартал подряд банки прогнозируют смягчение стандартов кредитования в корпоративном сегменте. В IV кв. такие ожидания значительно выросли для всех видов кредитов. Впервые с конца 2013 г. банки говорят о возможном смягчении стандартов кредитования для валютных кредитов.

Аналогичные ожидания, высказанные банками в предыдущих кварталах, не сбылись: респонденты продолжают указывать неизменность стандартов кредитования в целом. Сохранились стандарты предоставления кредитов краткосрочных, гривневых и МСП. Стандарты стали более жесткими для кредитов крупным предприятиям, долгосрочных и валютных. Усиление конкуренции между банками и ожидания экономического роста были главными факторами влияния на внутренние нормативы и критерии, которыми банки руководствуются в кредитной политике.

Основными факторами, которые сдерживали рост кредитных портфелей, были внутренние требования банков – ограничение кредитных соглашений, требования к залогу, срок и размер кредитов. Снижение процентных ставок и потребность предприятий в оборотном капитале были главными факторами роста спроса на кредиты в течение всего 2016 г.

В следующие три месяца банки прогнозируют рост спроса на все виды кредитов, кроме валютных.

Сектор домохозяйств

В IV кв. стандарты потребительского кредитования были смягчены – эта тенденция продолжается уже полтора года. В ипотечном кредитовании стандарты значительно смягчились после того, как оставались почти неизменными в течение первых трех кварталов 2016 г. Банки прогнозируют дальнейшее смягчение стандартов потребительского и ипотечного кредитования в I кв. 2017 г.

На ослабление стандартов кредитования домохозяйств наибольшее влияние оказали рост конкуренции и снижение стоимости ресурсов.

Банки отметили, что в IV кв. принято больше заявок на ипотечные и потребительские кредиты. Кредиты домохозяйств продолжили дешеветь. В потребительском кредитовании смягчились неценовые условия – сроки и размер кредитов.

Спрос домохозяйств на кредиты продолжил расти. Основным фактором увеличения спроса на ипотеку было снижение ставок. Потребительская уверенность, рост сбережений домохозяйств и повышение расходов на товары длительного пользования были основными драйверами роста спроса на потребительское кредитование.

В I кв. банки ожидают прироста спроса больше на потребительские кредиты, чем на ипотечные.

Ожидания изменений в уровне рисков

Банки заявили об увеличении рисков в IV кв. В значительной степени на это повлияла переоценка рисков отдельными крупными банками, которые были более оптимистично настроены в первых трех кварталах 2016 г.

Впервые за полтора года вырос риск ликвидности. О существенном увеличении кредитного риска заявило 19% респондентов. Вопреки ожиданиям уменьшения процентного риска в IV кв. 23% банков заявили о его увеличении. Из-за колебаний обменного курса гривни, происходивших в дни проведении опроса, больше всего вырос, по мнению банков, валютный риск. Операционный риск незначительно повысился.

В следующем квартале и в дальнейшем банки ожидают, что кредитный и операционный риски возрастут. Прогнозируется уменьшение процентного и валютного рисков в I кв. 2017 г., несмотря на рост этих рисков в IV кв. Риск ликвидности, по прогнозам банков, не изменится.