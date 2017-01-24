Камбин дал прогноз по прямым инвестициям в Украину на 2017 год

Правительство Украины ожидает увеличения чистого притока прямых иностранных инвестиций в 2017 году до 4,5 млрд долларов США. Об этом, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"Чистый приток прямых инвестиций, который мы ожидаем, вырастет приблизительно с 3,8 млрд долларов в прошлом году до 4,5 млрд долларов в 2017 году", – сказал он в ходе "круглого стола" по обсуждению проекта среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года в киеве во вторник.

По данным Нефедова, в 2020 году правительство ожидает чистого притока прямых инолстранных инвестиций в Украину на уровне 8 млрд долларов.

Напомним, частные инвестиции в инфраструктурные активы по всему миру выросли в 2016 году на 14% и достигли рекордных 413 млрд долларов США.

Хотя интерес к инфраструктурным проектам высок, инвесторы предпочитают не вкладывать деньги в фазе строительства. Они хотят инвестировать в аэропорты или платные дороги, то есть активы, которые будут приносить стабильный и гарантированный доход.

Ранее ряд крупных иностранных инвесторов в Давосе выразили готовность вкладывать средства в украинскую портовую и железнодорожную инфраструктуру, энергетический сектор, сельское хозяйство и IT. Об этом сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив.