Каждый украинец "тянет" на себе госдолг в 36 минимальных зарплат – СМИ

За минувший год долговые обязательства трудоспособных граждан страны выросли

По итогам 2016 года на каждого работающего украинца приходится 116,7 тыс. грн государственного долга, что равно примерно 36 новым минимальным заработным платам (3200 гривен). Об этом сообщает проект "Цена государства".

Так, за прошедший год долговые обязательства каждого трудоспособного гражданина Украины выросли на 20,5 тыс. гривен.

Из общей суммы долга в 116,7 грн, по данным проекта, 6,6 тыс. грн приходится на докапитализацию национализированного ПриватБанка.

Напомним, в 2015 году валовой внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на 7,6 млрд долларов США, или на 6%, – до 118,729 млрд.