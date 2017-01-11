Кистион: Армагеддона нет, газа Украине хватит на всю зиму

Запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины хватит до конца отопительного сезона даже при удержании низкой температуры. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Кистион уточнил, что с начала осенне-зимнего периода было использовано 22% запасов газа из ПХГ.

"Нет никакого армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа. В настоящее время в подземных хранилищах мы имеем около 11,5 млрд кубических метров газа. На начало отопительного периода Украина накопила 14,5 млрд. По состоянию на 8 января мы использовали около 22% запасов, которые были закачаны в подземные хранилища", — отметил Кистион.

Вице-премьер также добавил, что наблюдается тенденция к уменьшению потребления газа.

"Даже если сохранится температурный режим около −10 градусов до конца отопительного периода, по расчетам, нам будет достаточно газа для обеспечения необходимой потребности населения, бюджетных учреждений и промышленности", — подчеркнул Кистион.

Напомним, по данным "Укртрансгаза", по состоянию на 9 января 2017 года ПХГ Украины были заполнены газом на 36%.

Как известно, в "Нафтогаз" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона, несмотря на то, что правительство Украины требовало накопить в ПХГ более 17 млрд кубометров газа, а запасено было 14 млрд.

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится 160-180 дней.