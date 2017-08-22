Климкин дал оптимистичный прогноз по ЗСТ Украины с Израилем
Глава МИД уверен, что товарооборот между странами может вырасти в пять раз
Украина и Израиль в ближайшие несколько месяцев могут решить оставшиеся вопросы по зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе брифинга после десятого заседания Совместной Украинско-Израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.
"Мы очень надеемся, что на протяжении ближайших месяцев мы решим все вопросы, что у нас остались, в частности относительно всех тарифных линий", – сказал Климкин.
По его словам, товарооборот между странами в 2017 году может достигнуть 1 млрд долл. По словам министра, потенциал торговли между странами составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.
Как сообщалось, премьер-министры Украины и Израиля Владимир Гройсман и Беньямин Нетаньяху в середине мая заявили по результатам встречи, что Украина и Израиль заинтересованы в углублении двустороннего экономического сотрудничества и работают над выполнением одной из приоритетных задач – подписанием Соглашения о зоне свободной торговли до конца года.
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По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).
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