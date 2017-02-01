Когда в Украине появятся "вторые" пенсии: в Минсоцполитике рассказали о накопительном уровне

В Украине уже несколько лет обсуждают пенсионную реформу и запуск накопительного уровня системы. Вице-премьер Павел Розенко еще в прошлом году заявлял о том, что накопительный уровень могут запустить уже летом 2017-го. Однако, как заявили в Министерстве социальной политики, до тех пор, пока солидарный уровень Пенсионной системы будет оставаться дефицитным, о запуске второго уровня говорить рано.

Как формируются пенсии:

Солидарный уровень . Работающие украинцы платят взносы (ЕСВ), после эти деньгие перераспределяют между действующими пенсионерами

. Работающие украинцы платят взносы (ЕСВ), после эти деньгие перераспределяют между действующими пенсионерами Обязательный накопительный уровен ь. Часть своей зарплаты украинцы аккумулируют на индивидуальном счету, накопленные средства можно будет тратить после выхода на пенсию

ь. Часть своей зарплаты украинцы аккумулируют на индивидуальном счету, накопленные средства можно будет тратить после выхода на пенсию Добровольный накопительный уровень. Часть зарплаты можно отдавать в негосударственные пенсионные фонды по собственному желанию

На данный момент в Украине действует первый уровень системы (солидарный) и третий – добровольное накопление в частных фондах. В первом уровне обязаны участвовать практически все работающие украинцы (помимо тех, кто по закону могут не платить ЕСВ), это больше 10 миллионов человек. Частным пенсионным фондам доверили свои деньги около миллиона украинцев. Уже на пенсии они будут получать две пенсии – одну из солидарной системы, вторую – из частного пенсионного фонда.

По словам вице-премьера Павла Розенко, запуск обязательного накопительного уровня пенсионной системы – приоритет правительства. Еще в прошлом году предполагалось, что второй уровень могут запустить уже в 2017-м. Если второй уровень запустят, помимо пенсий из солидарного уровня, украинцы также будут получать накопленные выплаты.

Однако, опровергая заявления в СМИ, в Минсоцполитики пояснили: пока в солидарной системе будет оставаться дефицит (налогов, которые собирает государство, не хватает на пенсии), накопительный уровень запускаться не будет.

"В соответствии с Законом Украины "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" от 08.07.2011 № 3668-VI перечисления страховых взносов в Накопительный пенсионный фонд вводится, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ)", – отмечают в министерстве.

В прошлом году дефицит Пенсионного фонда достиг 145 миллиардов гривен, в этом году – 141 миллиарда гривен. Это львиная часть всего бюджета ПФУ. По мнению экспертов, если ситуацию в фонде не изменить – ситуация с дефицитом будет только усугубляться: количество пенсионеров растет, а количество работающих – сокращается. Сейчас 10 работающих содержат 11 пенсионеров.