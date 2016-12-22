"Коломойский вывел 5 ярдов баксов, а виновата Гонтарева" – экономист о позиции экс-руководства "Привата"

"Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7" – шутит Сергей Фурса

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает несостоятельной позицию бывшего руководства ПриватБанка, возложивших ответственность на НБУ за вынужденную национализацию "Привата".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В общем, концепция такая. Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7, и замучала честный Приватбанк. Как они это сделали? Они начали регулировать банковскую систему! Вот в чем обвиняют Нацбанк менеджеры. Что столько лет можно было делать что угодно, а теперь началась регуляция. И почему то пострадал только один банк. Хотя новое регулирование, жесткое регулирование, касалось всех сразу. И основывалась на современном подходе к регулированию банковского сектора. Которое действительно стало более жестким после кризиса 2008 года. И действовало абсолютно для всех банков в Украине, а не только для Привата. Как и правила оценки залогов. Которые подтверждают в МВФ....

А так, да. Коломойский вывел 5 ярдов баксов. А виновата Гонтарева. Все логично", - написал он.

Ранее сегодня бывший директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет обнародовал позицию бывшего руководства "Привата" с обвинениями в адрес НБУ.

"Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, несправедливого изменения правил игры от НБУ", – написал Дубилет.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что к отходу ПриватБанка в собственность государства привел недостаток капитала в финучреждении, в чем виновата невзвешенная политика банка. По ее словам, банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, и дальше ждать уже нельзя было.

Поэтому Кабмин 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.