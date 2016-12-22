Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
"Коломойский вывел 5 ярдов баксов, а виновата Гонтарева" – экономист о позиции экс-руководства "Привата" http://www.segodnya.ua/img/article/7820/78_main.1482414894.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/78_tn.1482414894.jpg Экономика "Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7" – шутит Сергей Фурса

"Коломойский вывел 5 ярдов баксов, а виновата Гонтарева" – экономист о позиции экс-руководства "Привата"

Сегодня, 15:49

"Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7" – шутит Сергей Фурса

Фото: А. Пархоменко
Фото: А. Пархоменко

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает несостоятельной позицию бывшего руководства ПриватБанка, возложивших ответственность на НБУ за вынужденную национализацию "Привата".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В общем, концепция такая. Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7, и замучала честный Приватбанк. Как они это сделали? Они начали регулировать банковскую систему! Вот в чем обвиняют Нацбанк менеджеры. Что столько лет можно было делать что угодно, а теперь началась регуляция. И почему то пострадал только один банк. Хотя новое регулирование, жесткое регулирование, касалось всех сразу. И основывалась на современном подходе к регулированию банковского сектора. Которое действительно стало более жестким после кризиса 2008 года. И действовало абсолютно для всех банков в Украине, а не только для Привата. Как и правила оценки залогов. Которые подтверждают в МВФ.... 

А так, да. Коломойский вывел 5 ярдов баксов. А виновата Гонтарева. Все логично", - написал он.

Ранее сегодня  бывший директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет обнародовал позицию бывшего руководства "Привата" с обвинениями в адрес НБУ. 

"Дырка 148 млрд" образовалась не в результате вывода денег, а резкого и, как мы считаем, несправедливого изменения правил игры от НБУ", – написал Дубилет.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что к отходу ПриватБанка в собственность государства привел недостаток капитала в финучреждении, в чем виновата невзвешенная политика банка. По ее словам, банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, и дальше ждать уже нельзя было.

Поэтому Кабмин 18 декабря 2016 года принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка.
нбу, Коломойский, Приватбанк, гонтарева, приват
Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

Вы сейчас просматриваете новость ""Коломойский вывел 5 ярдов баксов, а виновата Гонтарева" – экономист о позиции экс-руководства "Привата"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: AFP

"Следующие дни будут критическими", - в НБУ оценили заявление Дубилета по "Привату"

Сегодня, 15:11

Никакой "мирной" национализации ПриватБанка нет и не было, судя по позиции бывшего руководства банка, считает Тимофей Милованов

Экономика

ПриватБанк готов сотрудничать с компаниями группы "Приват". Фото: AFP

ПриватБанк готов давать кредиты компаниям Коломойского

Сегодня, 14:42

Новый председатель правления банка Шлапак надеется, что сотрудничество будет корректным

Экономика

По прогнозу НБУ, Украину ждет снижение уровня инфляции. Фото: Forbes

Какую инфляцию ждать украинцам в ближайшие годы - прогноз НБУ

Сегодня, 14:02

В Нацбанке уверены в постепенном снижении уровня инфляции - по несколько процентных пунктов в год

Экономика

Фото: dpchas.com.ua

Дубилет объяснил, откуда в "Привате" взялась "дыра" в 148 млрд грн

Сегодня, 13:37

Экс-правление и менеджмент банка уверены, что многомиллиардная "дыра" в банке образовалась из-за действий НБУ

Финансы

Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook

Член экс-правления ПриватБанка обвинил Гонтареву в ведении "политики уничтожения банка"

Сегодня, 13:15

Дубилет заявил, что глава Нацбанка инициировала информационную атаку, которая стала критической для банка и привела к его национализации

Финансы

В "Привате" задумались о снижении процентов. Фото: nv.ua

Новый глава ПриватБанка собирается понизить ставки по депозитам и кредитам

Сегодня, 13:05

Проценты могут уже измениться после Нового года

Финансы

Александр Шлапак. Фото: rbc.ua

Шлапак сообщил, что у него есть крупный вклад в ПриватБанке

Сегодня, 13:05

По словам главы правления, он хранит в "Привате" более 200 тысяч грн

Финансы

Новый глава «Привата» рассказал, как дальше будет работать банк. Фото: AFP

Новый глава "Привата" рассказал, как дальше будет работать банк

Сегодня, 12:56

В планах на будущее - поддержка и развитие традиционных продуктов ПриватБанка и работа с государственными финансами

Экономика

ПриватБанк готов отстаивать свои интересы в суде. Фото: dpchas.com.ua

ПриватБанк готов судиться с кредиторами - Шлапак

Сегодня, 12:56

Новый глава "Привата" объяснил, как финучреждение поступит с держателями своих еврооблигаций

Бизнес

ПриватБанк снимает ограничения со счетов юрлиц. Фото: AFP

ПриватБанк снимает все ограничения для клиентов - Шлапак

Сегодня, 12:48

Юридические лица до конца дня смогут получить полный набор услуг банка

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.