Кредит на горизонте: МВФ и Украина работают над новым проектом пенсионной реформы

Власти ожидают, что переговоры по очередному траншу кредита МВФ завершатся на этой неделе

Украина скоро сможет рассчитывать на очередной транш МВФ в $1 млрд, ведь переговоры правительства с ключевым кредитором страны уже на финальной стадии, заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Мы на последних этапах переговоров, технические моменты обсуждаются для получения следующего транша. Это сигнал для страны и внешних инвесторов", — отметил он.

При этом Данилюк уточнил, что переговоры по третьему пересмотру программы реформ могут быть завершены до конца недели, после чего результаты будут вынесены на заседание Совета директоров МВФ, где примут решение о выделении транша.

Помимо этого, правительство и МВФ активно работают над перезагрузкой пенсионной реформы. Правда, в рамках этого проекта опасаться повышения пенсвозраста не стоит.

"Есть более справедливые инструменты достижения цели реформы — снижение дефицита ПФ, а именно — стаж работы и уплата пенсионных взносов. Сегодня МВФ не ставит перед Украиной четкого требования о повышении пенсионного возраста", — сказал глава ведомства.

Эксперты считают, что вероятность предоставления МВФ транша весной составят 50%, поскольку власти выполнили не все структурные маяки. К примеру, до сих пор кредиторы не видят прогресса в вопросе земельной реформы.

"Но не думаю, что кредит МВФ критично нужен Украине, ведь НБУ обладает достаточным объемом резервов, которые в январе составили порядка $15,5 млрд. Этого достаточно для удержания и валютного курса, и экономики в целом", — считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.