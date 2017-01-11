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Кредиторы ПриватБанка идут в суд – Bloomberg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/90_main.1484130338.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/90_tn.1484130338.jpg Экономика Держатели еврооблигаций владеют ценными бумагами на общую сумму более 120 млн долларов

Кредиторы ПриватБанка идут в суд – Bloomberg

Сегодня, 12:24

Держатели еврооблигаций владеют ценными бумагами на общую сумму более 120 млн долларов

За бонды &quot;Привата&quot; будут судиться. Фото: AFP
За бонды "Привата" будут судиться. Фото: AFP

Держатели еврооблигаций национализированного ПриватБанка намерены обжаловать в Лондонском международном арбитражном суде принудительный обмен их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно сообщению, советником держателей выступает юридическая фирма Dechert.

Владельцы еврооблигаций, в числе которых по данным Bloomberg компании First Geneva Capital Partners, Pala Assets и Pioneer Investment Management, рассчитывают таким образом получить в качестве компенсации своих инвестиций иностранные активы банка.

Агентству, однако, пока не удалось получить официальный комментарий какой-либо из сторон.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В конце декабря 2016 года держатели еврооблигаций, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 млн долларов, объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПриватБанк. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривню. Национализация состоялась за 72 часа.

Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

В свою очередь уже экс-владелец банка Игорь Коломойский считает, что ПриватБанк стал жертвой произвола. Также он отметил, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение, так как была угроза всей финансовой системе Украины.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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