Криворожская ТЭС остановила работу из-за блокады на Донбассе

Сегодня ночью остановлена ДТЭК Криворожская ТЭС. Из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля Криворожская ТЭС не получает топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом 14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. Криворожская ТЭС сможет восстановить работу после поступления угля.

На складе ДТЭК Криворожской ТЭС остается около 30 тыс. тонн угля – это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в ОЭС Украины. По команде диспетчера энергосистемы ТЭС сможет включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС.

Во время вынужденного останова ТЭС сотрудники выполнят необходимые ремонты оборудования. Кроме того, на Криворожской ТЭС завершается важный проект – реконструкция одного из энергоблоков. К середине лета энергетики ДТЭК должны завершить работы. В целом к следующему отопительному сезону на Криворожской ТЭС будут готовы два обновленных энергоблока.

"Чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. Цена на импорт в два раза выше цены на украинский уголь (110-115 долл/тонна). При этом долг Энергорынка перед ДТЭК Криворожской ТЭС на 1 марта составил 463 млн грн", – отметил директор ДТЭК Криворожской ТЭС Виталий Питько. – В течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставка ожидается в мае".

Напомним, что 5 апреля из-за срабатывания угля была остановлена ДТЭК Приднепровская ТЭС.