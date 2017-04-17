Кризис вокруг КНДР взвинтил цены на золото

Сегодня, 12:29

Драгоценный металл подорожал до пятимесячного максимума

В мире подорожало золото. Фото: Pixabay
В мире подорожало золото. Фото: Pixabay

Мировые цены на золото достигли максимальной отметки с начала ноября 2016 года из-за усиления политической напряженности вокруг Северной Кореи. 

На прошлой неделе золото подорожало на 2,5% — такая динамика роста за неделю стала самой значительной с июня прошлого года, сообщает Reuters.

В 09:20 цена на золото выросла на 0,08% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов — до 1289 долларов за тройскую унцию. Серебро также поднялось в цене на 0,22% и торговалось по 18,55 доллара за унцию.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове в последние дни является одной из самых напряженных тем международной политики. Военно-морские силы США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Сообщалось, что США готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на еще одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.
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Lenta.ru

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