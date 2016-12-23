Кто и где зарабатывает больше всех и как вырастут зарплаты: ситуация на рынке труда

В Украине после затяжного кризиса на рынке труда наблюдается рост количества вакансий и уровня заработных плат по всем профессиям, отмечает директор по развитию Work.ua Сергей Марченко. Легче всего найти работу жителям столицы, здесь же, согласно данным Госстата, самые высокие заработные платы. В то же время меньше всех зарабатывают жители Черниговской области. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как изменился рынок труда за прошедший год и что ожидает украинцев в 2017-м.

Итоги 2016-го: рынок труда постепенно развивается

2016-й – первый год, который был относительно спокойным на фронте и это, уверен Сергей Марченко, повлияло на рынок труда: работодатели развивали свой бизнес и активно нанимали сотрудников. "Были месяцы, когда количество вакансий вдвое превышало показатели аналогичных периодов прошлого года", – отмечает эксперт. Пик роста количества вакансий припал на вторую половину года, а в среднем по году рост составил 62%. Рынок труда постепенно выходит из затяжного кризиса.

"Были месяцы, когда количество вакансий вдвое превышало показатели аналогичных периодов прошлого года", – отмечает эксперт.

Традиционно легче всего найти работу специалистам в сфере продаж. В пятерку лидеров по количеству вакансий попали: менеджер по продажам, продавец-консультант, водитель, бухгалтер и торговый представитель. При этом две из перечисленных профессий, по мнению экспертов, вскоре вообще могут исчезнуть с рынка. Из-за автоматизации со временем сложнее будет найти работу бухгалтерам. А несколько недель назад в одном из американских штатов разрешили передвигаться автомобилям под управлением роботов. Сергей Марченко уверен: вскоре это новшество дойдет и до нас.

Также эксперты отмечают рост вакансий в сфере строительства. Здесь средний месячный рост составил 102%. Как поясняет эксперт, бурный рост в строительстве говорит о том, что уже сейчас строятся объекты, которые в следующем году будут достроены и начнут производить продукцию, оказывать услуги и повышать ВВП. Еще больше вырос спрос в разделе "Рабочие специальности, производство". Тут вакансий стало в среднем на 106% больше, чем в прошлом году. "Промышленность и строительство – два базовых сектора экономики и рост в них приведет к росту активности во многих смежных отраслях. Также активно размещались вакансии в разделах: "Логистика и ВЭД" – 99%, "Сфера обслуживания" – 91%, "Транспорт, автобизнес" – 84%. Похоже, Украина все сильнее интегрируется в мировую торговлю и транспортное сообщение", – уверен Марченко.

Кто зарабатывает больше всех

На данный момент украинские водителям зарабатывать больше других "популярных коллег". Так, средняя зарплата водителя – 9195 гривен, а продавца-консультанта – всего 6162 гривни.

Легче всего найти работу киевлянам, в пятерку также вошли Днепр, Харьков, Одесса и Львов. А вот по уровню заработных плат Днепр опередила Одесса. В Киеве в среднем зарабатывают, по данным work.ua, 8309 гривен, в Одессе – 7892, а в Днепре – 6926 гривен. В десятку городов по уровню заработных плат попали четыре областных центра из западной Украины.

В то же время по данным Госстата, по уровню заработных плат на втором месте находится Донецкая область.

Традиционное представление о том, что жители этих регионов зарабатывают меньше всех украинцев, уже неактуально. Сейчас самыми бедными можно считать жителей северной части страны. "Ровенская, Житомирская, Волынская, Сумская и Черниговская области – лидеры по низким зарплатам", – рассказывает Сергей Марченко.

В среднем за прошедший год зарплаты по данными work.ua выросли на 17%, а по данным Госстата – на 22%. Согласно государственной статистике, среди профессий традиционно первенство по уровню заработка занимают специальности в сфере авиационного транспорта – средняя зарплата 27 237 гривен. Зарплаты финансистов и страховиков поднялись до 10 507 гривен, в то время как ITшники в Украине в среднем зарабатывают 9636 гривен.

В то же время в рейтинге кадрового портала на первом месте оказались преподаватели китайского языка (it-специальности не учитывались) со средней зарплатой больше 29 тысяч гривен. На втором месте финансовый директор (22,7 тысячи гривен). А замыкают десятку стюардессы со средней зарплатой 16,5 тысячи гривен.

Напомним, Кабинет министров принял решение пойти на радикальный шаг и резко увеличить минимальную зарплату с 1600 гривен в декабре 2016-го до 3200 гривен в январе 2017-го. Владелица продуктового магазина в Днепропетровской области Ирина рассказывает: из-за роста минимальной зарплаты одного из пяти сотрудников придется уволить, или же значительно снизить реальную зарплату. "У нас работает пять человек, по факту я плачу процент от выручки, это получается примерно по 4 тысячи гривен. Все оформлены на минимальную зарплату. Ну а как еще жить? Продавцы у меня женщине, две разведенные, у всех субсидия. Если мне придется платить налоги с их зарплат не с 1600 гривен, как сейчас, а с 3200, придется либо кого-то уволить, либо всем по факту платить меньше, но при этом больше отдавать налогов. И тогда им и субсидию пересчитают. Все от этого потеряют. Что делать, я не знаю. Думаем", – рассказывает предпринимательница.

Опрос work.ua свидетельствует о том, что большинство работодателей рост минималки не почувствуют. Только 8% респондентов заявили, что они готовы уволить сотрудников, только бы не платить больше. Соискатели же отмечают, что повышение минимальной заработной платы недостаточное. 84% опрошенных считают, что минималка должна быть выше 3200 гривен. С другой стороны, больше работать в случае повышения своей зарплаты готовы только 41,3% опрошенных. 36,4% считают, что и так много работают, еще 9,1% не готовы работать больше по другим причинам.

Чего ждать в следующем году

Перспективу развития имеет сфера гостеприимства, особенно в столице, Одессе, Львове, городах-миллиониках, считает эксперт. В следующем году будут востребованы повара, официанты, считает HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина.

"IT будет расти, но не так быстро, особенно если будут продолжаться обыски в компаниях. Если будут преференции, то скорость развития вакансий в сфере IT увеличиться. Очень бы хотелось (хотя, скорее всего этого не будет), чтобы наши крупные компании, которые из-за неблагоприятной конъектуры вынуждены были сокращать персонал, сумели переориентироваться на другие рынки", – рассказывает Татьяна Пашкина.

Кроме того, как отмечает эксперт, за последние полтора года число вакансий в других странах для украинцев утроилось. Половина – польские вакансии. 2/3 – разнорабочие, строительные специальности, сфера обслуживания, слесари, водители-дальнобойщики. На втором месте по количеству вакансий – Чехия (также больше всего востребованы разнорабочие) В Литве есть достаточное количество вакансий для водителей-дальнобойщиков. "Если мы говоримо Германии, там часто встречаются вакансии для программистов и врачей, но при этом нужны и рабочие. Временами случаются вакансии от наших коллег из СНГ, это Грузия, Казахстан. В Казахстане, как правило, требуются агрономы, химики. Большая часть – производственные рабочие", – отмечает эксперт.

Зарплаты в частном секторе в следующем году могут увеличиться на 10-30%. "То, что касается бизнеса, он прибавляет зарплаты в коридоре от 10 до 30% по разным сотрудникам в год. Но это средняя температура по больнице. В принципе, при хорошей "погоде", 30% – тот максимум, на который повышаются зарплаты. Если компании в 2016-м сработали хорошо, и у них амбициозные планы на 2017-й, зарплаты могут вырасти максимально. Если будут какие-то сдерживающие факторы – 10-20% это столько, сколько можно прибавить к зарплате", – отмечает HR-эксперт rabota.ua.

Последнее время украинские компании не стремятся ставить высокие официальные зарплаты, они делают так, чтобы сотрудник работал на результат. Очень часто зарплата формируется по принципу "накопи себе сам". Есть номинальная часть оклада, а все остальное – бонусы, проценты, надбавки, которые позволяют приумножить оклад.