Кто и когда будет выходить на пенсию позже: МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста

Сегодня, 07:11

Пенсионную систему в Украине необходимо реформировать, уверены эксперты и чиновники 

Зачем в Украине повышать пенсионный возраст. Фото: архив
Зачем в Украине повышать пенсионный возраст. Фото: архив

В Украине самые низкие пенсии в Европе, при этом украинцы на заслуженный отдых выходят раньше всех – в 60 лет. На данный момент Кабинет министров согласовывает с МВФ очередной кредитный транш. Как заявил министр Андрей Рева, одна из главных рекомендаций, на которой настаивают международные партнеры, – повышение пенсионного возраста. Премьер-министр Владимир Гройсман уже заявлял о том, что планов пересматривать возраст выхода на заслуженный отдых на данный момент нет. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, зачем и как в Украине могут повысить пенсионный возраст.

Зачем повышать пенсионный возраст

В Европейском союзе средний возраст выхода на пенсию достиг 65 лет. Более того, Еврокомиссия рекомендовала повышать пенсионный возраст до 70 лет. Немцы уже сейчас выходят на заслуженный отдых в 67 лет. Из всех европейских стран раньше всех пенсионный возраст наступает у украинцев – в 60 лет. В Белоруссии, по решению президента Александра Лукашенко, пенсионный возраст повысили на пять лет.

Повышение пенсионного возраста – вынужденный шаг, на который идут все развитые страны. Связано это с мировой тенденцией старения населения. Поколение детей сокращается – украинцы, как и европейцы, не спешат заводить большие семьи, при этом стариков не становится меньше. Сейчас в Украине соотношение пенсионеров и работающих, которые платят взносы в Пенсионный фонд, – 11 к 10. Если ситуация никак не поменяется, по подсчетам Института демографии и социологических исследований, уже в 2050-м десять украинцев должны будут своими налогами содержать 15 пенсионеров.

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Если в Украине увеличить пенсионный возраст до 65 лет – количество пенсионеров уменьшится на один миллион. Если до 62 лет – на 500 тысяч, подсчитали в институте.

"Международные стандарты, например конвенция о социальной защите, предполагают, что пенсионный возраст в 65 лет можно устанавливать невзирая не на какие обстоятельства. На самом деле сказать, что прямых ограничений в международной практике нет. Низкий пенсионный возраст не сопутствует длительной продолжительностью жизни. Люди, которые доживают до 60 лет, с такой же вероятностью доживут и до 63 лет", – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.

Так, если ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, количество украинцев, которые выходят на пенсию, будет в два раза ниже.

На данный момент ситуация в Пенсионном фонде (ПФ) критическая, уверен министр социальной политики Андрей Рева. В прошлом году дефицит фонда достиг 145 миллиардов гривен, в этом году, согласно принятому бюджету, "дырка" в ПФ достигнет 141 миллиарда гривен. По мнению экспертов, один из способов сокращения дефицита – повышение пенсионного возраста.

Как пенсионный возраст могут повысить в Украине

Несколько недель назад издание ЭП заявило о том, что им удалось заполучить проект меморандума Украины с МВФ. По информации сайта, начиная с июля этого года, пенсионный возраст будет ежегодно повышаться на четыре месяца для мужчин, и на шесть месяцев начиная с 2021-го для женщин. В результате в 2027-м пенсионный возраст и мужчин и женщин достигнет 63 лет.

Министр Андрей Рева в комментарии тому же издания подтвердил, что МВФ требует повысить пенсионный возраст, однако Кабинет министров с этим требованием не соглашается. "МВФ настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста, – сказал Рева. – Мы категорически против".

Аргументы "за":

  • Снизится количество пенсионеров
  • Увеличится количество плательщиков ЕСВ за счет тех, кто должен был стать пенсионером, но продолжит работать
  • Сокращаются риски бедности за счет более длительного периода работы

Аргументы "против":

  • Возрастная дискриминация – украинцам старше 60 лет сложно найти работу
  • Придется реформировать сферы занятости, медицины и образования
  • Украинцы будут меньше жить на пенсии

С точки зрения МВФ повышение пенсионного возраст – нормально, поясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Такая рекомендация, отмечает эксперт, озвучивалась уже несколько раз.

Мифы о повышении пенсионного возраста

Миф №1: Украины просто не доживут до пенсии. Нужно учитывать не среднюю продолжительность жизни, а продолжительность жизни после 60 лет. В среднем мужчины живут на пенсии 14,8 лет, а женщины – 19,9 лет. В связи с этим, уверена главный демограф страны Элла Либанова, повышать пенсионный возраст мужчинам нельзя.

"Если у нас пенсионный возраст 60 лет, то наши мужчины имеют шансы прожить на пенсии почти 15 лет. Если мы пенсионный возраст поднимем (мужчинам, – прим.ред.) до 65 лет, им останется прожить всего 12 лет. Это слишком мало, если считать, что 40 лет они где-то работают и платят взносы, это просто жестоко. У женщин ситуация лучше, у них были все демографические основания повышать пенсионный возраст до 60 лет", – уверена Элла Либанова.

Миф №2: Пенсионный возраст повысят сразу. Даже если правительство примет решение повышать возраст выхода на пенсию, в большой степени это коснется тех поколений, который будут выходить на заслуженный отдых через 15 лет (повышение происходит поэтапно).

Эксперты советуют: наметить повышение пенсионного возраста можно на следующее поколение, когда демографический кризис обостриться. Таким образом удастся на время уравновесить количество тех, кто начинает работать и и тех, кто выходит на пенсию.

Миф №3: Если повысить пенсионный возраст, удастся ликвидировать дефицит ПФ. На самом деле, повышение возраста выхода на пенсию незначительно повлияет на ситуацию. "Поднимать пенсионный возраст – мертвому припарки", – говорит старший эксперт Мирового банка Алексей Случинский. При условии, что дефицит достиг 141 миллиарда гривен, сэкономленный миллиард пенсионную систему не спасет.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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