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Украинцев планируют обязать сделать аудит своих квартир http://www.segodnya.ua/img/article/7843/81_main.1483019735.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/81_tn.1483019735.jpg Экономика Законопроект все еще находится на рассмотрении в Верховной Раде

Украинцев планируют обязать сделать аудит своих квартир

Сегодня, 07:02

Законопроект все еще находится на рассмотрении в Верховной Раде

Сколько стоит энергоаудит. Фото: архив
Сколько стоит энергоаудит. Фото: архив

На рассмотрении парламента находится законопроект "Об энергетической эффективности зданий". Документ должны быль принять еще до конца этого года, однако голосование перенесли на 2017 год. Согласно закону, каждый украинец за собственный счет должен провести энергетический аудит своего жилья.

Как отмечают эксперты, качественно выполненный энергоаудит в многоэтажке может обойтись в 9,5 – 13 тысяч гривен. Стоимость исследования зависит от площади дома и от того, какое оборудование использует аудитор. Качество энергоаудита очень важный аспект, например, если будут выполнены все расчеты по возможным мероприятиям, то можно принимать участие в городских "грантовых" программах, таких как "70/30", обратиться в банк для получения кредита на энергомодернизацию или же самостоятельно реализовать предложенный энергоаудитором план по утеплению.

Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:
• до 100 квартир – 9.5 тыс. гривен
• до 300 квартир – 12 тыс. гривен
• до 350 квартир – 13 тыс. гривен

Помимо энергоаудита, отдельным зданиям придется оформить сертификат энергоэффективности: новостройкам, зданиям, которые сдаются в аренду как минимум на год, и местам общего пользования с площадью от 250 квадратных метров. Сертификат считается действительным 10 лет при условии, если за это время здание не будет утепляться. Тем, кто сертификат не получит, придется заплатить штраф от 3400 до 5100 гривен. "Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2017 года", – говорится в законопроекте.

Как поясняет зампред парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и ЖКХ Алена Бабак, энергоаудит зданий – диагноз, который необходимо получить перед тем, как утеплять здания. "Когда мы идем к врачу, мы хотим, чтобы нам перед лечением поставили диагноз. Также и наши дома, чтобы мы сегодня не инвестировали деньги в утеплители 5 см толщиной и уничтожали наши дома, мы должны получить диагноз энергетического состояния наших домов от профессионала", – поясняет Алена Бабак.
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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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