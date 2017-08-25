Кубив рассказал, на какой стадии подготовка бюджета-2018

Проект государственного бюджета на 2018 год уже согласован в структуре баланса со всеми министерствами и будет подан на рассмотрение Верховной Рады в установленные законодательством сроки – до 15 сентября 2017 года. Об этом сообщил первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.

"На данный момент бюджет согласован с министерствами в структуре баланса, и проведено совместное совещание с президентом, премьер-министром, главой Верховной Рады и представителями Верховной Рады, чтобы мы представили бюджет вовремя – 15 сентября 2017 года", – сообщил министр.

Напомним, в Кабмине рассказали, каких сфер коснутся осенние изменения в госбюджет.