Кубив рассказал, на какой стадии подготовка бюджета-2018

Сегодня, 19:51

Министр заверил, что проект главного финансового документа Украины будет подан в Раду вовремя

Степан Кубив. Фото: соцсети
Степан Кубив. Фото: соцсети

Проект государственного бюджета на 2018 год уже согласован в структуре баланса со всеми министерствами и будет подан на рассмотрение Верховной Рады в установленные законодательством сроки – до 15 сентября 2017 года. Об этом сообщил первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив.

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"На данный момент бюджет согласован с министерствами в структуре баланса, и проведено совместное совещание с президентом, премьер-министром, главой Верховной Рады и представителями Верховной Рады, чтобы мы представили бюджет вовремя – 15 сентября 2017 года", – сообщил министр.

Напомним, в Кабмине рассказали, каких сфер коснутся осенние изменения в госбюджет.
Кабмин, бюджет, рада, госбюджет, Кубив

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Источник:

УНИАН

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