Кутовой ждет голосования Рады по приватизации "Укрспирта"

Сегодня, 13:26

Минагрополитики ждет принятия соответствующего законопроекта, чтоб запустит приватизацию спиртового гиганта Украины

Кутовой рассказал, когда Рада может проголосовать закон для приватизации &quot;Укрспирта&quot; . Фото: РБК
Кутовой рассказал, когда Рада может проголосовать закон для приватизации "Укрспирта" . Фото: РБК

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает рассмотрение и поддержку законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли уже на этой сессии Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Согалсно сообщению, кроме того, от Минагрополитики на рассмотрение в Верховную Раду Украины поданы еще 10 законопроектов.

"Законопроект о приватизации "Укрспирта" должен быть принят уже на этой сессии. Вопрос является неотложным. Есть соответствующее требование от МВФ. Есть большая потребность способствовать детенизации рынка спирта, привлекать инвестиции в развитие и модернизацию предприятий спиртовой отрасли", – отметил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Кутовой надеется на конструктивную и эффективную работу депутатов.

"Рассмотрение наших законопроектов и принятие соответствующих решений крайне важно не только для развития аграрного сектора, но и для развития экономики всей страны. Большинство наших вопросов требующих взвешенных, и, что очень важно, оперативных решений", – прокомментировал Кутовой начало новой сессии Верховной Рады.

Напомним, на сегодняшний день государственное предприятие спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" является монополистом в производстве и реализации спирта на внутреннем и внешних рынках. В прошлом году оно получило 16 млн грн чистой прибыли, а в 2014 г. было 532 млн грн чистого убытка. Вокруг предприятия последние несколько лет то и дело вспыхивают коррупционные скандалы.

16 ноября 2016 года Кабмин поддержал проект закона "О демонополизации и внедрении рыночных основ функционирования спиртовой отрасли", разработанный Минагрополитики. Этот закон должен дать старт приватизации спиртовой отрасли.

В Украине есть 78 спиртзаводов, из которых на сегодняшний день основная часть не работает. Доля теневого оборота спирта достигает 45%. Считается, что только в прошлом году потери бюджета от неуплаты акциза и НДС теневыми производителями составили около 6 млрд грн.

79fc26cce6481c47703aa4668bd13fb6Фото: NewsNetwork

Законопроектом предлагается разделить предприятия спиртовой отрасли на две группы. В первую войдут те, на которых в течение семи лет можно будет производить пищевой спирт в пределах мощности этих объектов. Они будут самыми дорогими. Во вторую группу войдут предприятия, новые владельцы которых получат право производить только технический спирт. Ожидается, что большинство объектов второй группы после приватизации будут перепрофилированы на производство биоэтанола.

Также законопроектом предусмотрена полная либерализация экспорта спирта из Украины. Но устанавливается семилетний переходный период, в течение которого импорт спирта смогут осуществлять только государственные предприятия. Полная либерализация спиртовой отрасли запланирована на 1 января 2023 г. Производство пищевого спирта станет доступным любым субъектам частной формы собственности без ограничения объемов производства.

Кутовой оценивает объем бюджетных поступлений от приватизации спиртовой отрасли оценивает в 5-6 млрд грн. Доля теневого производства уменьшится с 45 до 12% уже на четвертый год с момента имплементации закона, считают в Кабмине.

Министр предлагает приватизировать каждый завод, входящий в состав "Укрспирта", по отдельности, но в один промежуток времени – это будет способствовать демонополизации спиртовой отрасли.
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Источник:

"Сегодня"

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